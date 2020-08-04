Kahvehanelerde oyun ne zaman açılıyor? Genelge yayınlanması bekeniyor!
İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz haftalarda yayımlanan genelgesi ile lokanta, restoran, kafe, kıraathane, çay bahçesi gibi işletmelerin çalışma saatine yönelik kısıtlamalar kaldırıldı. Ancak kıraathanelerde oyun yasağı halen devam etmekte. Peki, kahvehanelerde oyun yasağı ne zaman bitecek?
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Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, güvenli mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutmak amacıyla uzun süre kapalı kalan kıraathane benzeri mekanlar, haftalar önce açılmış ancak belli kısıtlamalar devam etmişti. İşte, kahvehanelerde oyun yasağı hakkında son gelişmeler...
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KAHVEHANELERDE OYUN OYNAMAK SERBEST Mİ?
Koronavirüs nedeni ile kapatılan kahvehane ve kırathaneler normalleşme sürecinde 1 Haziran’da belli şartlarda açılmış olsa da bu alanlarda oyun yasağı devam ediyor. Yeni yayımlanan genelge çalışma saatleri ile ilgili açıklama yapıldı. Ancak oyun oynama serbestliği ile ilgili henüz bir açıklama bulunmuyor.
Söz konusu kısıtlamanın ne zaman sona ereceği merak konusu oldu. Konuya ilişkin bir bilgi yok. Bu kapsamda açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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ÇALIŞMA SAATLERİ İLE İLGİLİ GENELGE
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin çalışma saatlerine ilişkin genelge gönderdi.
Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararının hayata geçirildiği hatırlatılan genelgede, kontrollü sosyal hayat döneminde, her bir faaliyet alanı/iş kolunun belirlenen kural ve tedbirler çerçevesinde faaliyetlerini sürdürdüğü belirtildi.
Market, pazar yeri, berber, güzellik salonu/merkezi, kuaför gibi iş yerleri ile alışveriş merkezlerinin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların da kaldırıldığı anımsatılan genelgede, Koronavirüs Bilim Kurulunca sektörel bazda yayımlanan rehberlerde belirtilen tedbirlere uyulması şartıyla bugünden itibaren lokanta, restoran, kafe, kafeterya, çorbacı, kokoreççi, çiğ köfteci, kıraathane, kahvehane, çay bahçesi, dernek lokali gibi işletmelerin çalışma saatlerine yönelik kısıtlamaların kaldırıldığı ifade edildi.
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Buna göre, söz konusu işletmeler, genel mevzuatları ve ruhsatlarında belirtilen saat aralıklarında faaliyette bulunabilecek.
Valilikler ve kaymakamlıklardaki il ve ilçe umumi hıfzıssıhha kurulları, konuyla ilgili gerekli kararları alacak.
Bakanlık, daha önce illere gönderilen genelgelerle lokanta, restoran, kafe, kıraathane gibi iş yerlerinin faaliyetlerini geçici süreliğine durdurmuş, 1 Haziran'dan itibaren belirlenen kurallar dahilinde saat 22.00'ye kadar, daha sonra da sunulan hizmetlere ihtiyacın artması nedeniyle 24.00'e kadar uzatmıştı.