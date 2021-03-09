Gündem Haber Giriş: 09 Mart 2021 - 17:01 | 09 Mart 2021 - 17:01

Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyunlar serbest mi, yasak var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı

Kabine toplantısı ardından kahvehaneler ve kıraathanelerin durumu da merak konusu olmuştu.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.' dedi. Bu gelişmenin ardından, yoğun sosyal hareketliliğin olduğu kahvehanelerin ve kıraathanelerin açılıp açılmayacağı soruları da gündeme geldi. Peki, kahvehaneler ve kıraathaneler açılıyor mu? İçişleri Bakanlığı merak edilen sorunun cevabını yayınladı