Kahvehaneler ve kıraathanelerde oyunlar serbest mi, yasak var mı? İşte merak edilen sorunun cevabı
Kabine toplantısı ardından kahvehaneler ve kıraathanelerin durumu da merak konusu olmuştu.. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Milletimize daha önce söz verdiğimiz şekilde bugün itibarıyla yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz.' dedi. Bu gelişmenin ardından, yoğun sosyal hareketliliğin olduğu kahvehanelerin ve kıraathanelerin açılıp açılmayacağı soruları da gündeme geldi. Peki, kahvehaneler ve kıraathaneler açılıyor mu? İçişleri Bakanlığı merak edilen sorunun cevabını yayınladı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ‘Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz’ diyerek duyurduğu yeni sürecin arından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını yayınladı.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Bakanlar Kurulu toplantısının ardından ‘Yeni kontrollü normalleşme sürecini başlatıyoruz’ diyerek duyurduğu yeni sürecin arından İçişleri Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık kontrollü normalleşme süreci ile ilgili sıkça sorulan soruların cevaplarını yayınladı.
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Çok yüksek risk grubunda bulunan illerde kahvehane, kıraathane gibi oyun oynanan iş yerleri, kapalı kalmaya devam edecektir.