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Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 10:17,

Kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak?

Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyanın diğer ülkelerine de yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, yaklaşık iki aydan bu yana kapalı olan kahvehaneler ve çay ocaklarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar sorularına yanıt arıyor. Peki, kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak?

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Kovid-19 tedbirleri kapsamında kahvehane ve çay ocağı gibi işletmelerin kapanmasıyla birlikte bu tarz mekanların müdavimlerinin araştırmaları hız kazandı. Salgınla mücadele devam ederken, atılan normalleşme adımları kapsamında bu işletmelerin ne zaman faaliyete başlayacağı sorgulanıyor. İşte, 'Kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

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Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

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Bu bilgiler ışığında kahvehane ve çay ocaklarının da o tarihlerde açılacağı tahmin ediliyor.

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Konuya dair ayrıntılar netleştikçe haberimizde yer vereceğiz.

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