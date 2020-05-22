Gündem Haber Giriş: 22 Mayıs 2020 - 10:17 , 22 Mayıs 2020 - 10:17

Kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak?

Çin'in Vuhan kentinde görülmesinin ardından dünyanın diğer ülkelerine de yayılan Kovid-19 salgınıyla mücadele sürerken, yaklaşık iki aydan bu yana kapalı olan kahvehaneler ve çay ocaklarının ne zaman açılacağı merak konusu oldu. Normalleşme adımlarının atılmasıyla birlikte araştırmalarına hız veren vatandaşlar sorularına yanıt arıyor. Peki, kahvehaneler ve çay ocakları ne zaman açılacak?