Gündem Haber Giriş: 10 Mayıs 2020 - 22:46 , 10 Mayıs 2020 - 22:46

Kahvehaneler ne zaman açılıyor?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçecek. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen konulardan biri de kahvehanelerin akıbeti oldu. Peki, kahvehaneler ne zaman açılacak?