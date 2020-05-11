Koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan berber, kuaför, güzellik salonu, alışveriş merkezleri ile giyim eşyası, ayakkabı, çanta, zücaciye gibi ürünlerin satıldığı işletmeler itibaren kontrollü şekilde faaliyete geçecek. Bu gelişmenin ardından en çok merak edilen konulardan biri de kahvehanelerin akıbeti oldu. Peki, kahvehaneler ne zaman açılacak?
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Farklı yaş gruplarından yüz binlerce insanın vakit geçirdiği kahvehaneler, Koronavirüs tedbirleri nedeniyle geçtiğimiz mart ayından bu yana faaliyet gösteremiyor. Normalleşmeye yönelik adımların atılmasıyla birlikte, kahvehanelerin ne zaman açılacağı araştırılıyor. Kahvehane müdavimleri konuya dair bilgi bulmak için internette araştırma yapıyor. İşte, 'Kahvehaneler ne zaman açılıyor?' sorusunun yanıtı...
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Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Ancak alınan tedbirlerle sosyal hayatta ve alışveriş kurallarında büyük değişimler yaşanacak. Salgının yayılmasının engellenmesi için AVM, berber, kuaför ve mağazalarda sosyal mesafe kuralları katı şekilde uygulanacak.
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Sosyal mesafe kuralı kapsamında kapatılan ve yakın temasın oldukça yoğun olduğu, yaşı nedeniyle yüksek risk grubunda yer alan vatandaşların da sıklıkla gittiği kahvehanelerin ne zaman açılacağı henüz netleşmedi.
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Kahvehaneler, kafeler ve lokantalar gibi işletmelerin yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı. Bu hususta resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.