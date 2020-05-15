Gündem Haber Giriş: 15 Mayıs 2020 - 10:43 , 15 Mayıs 2020 - 10:45

Kahvehaneler ne zaman açılır? Kafeler ne zaman açılacak?

İki aydan bu yana faaliyetlerine ara verilen kahvehanelerin ve kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar ve bu tarz mekanların işletmeci ile çalışanları tarafından merak ediliyor. Normalleşmeye yönelik adımlar atılırken beklentileri artan vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, kahvehaneler ne zaman açılır? Kafeler ne zaman açılacak?