Kahvehaneler ne zaman açılır? Kafeler ne zaman açılacak?
İki aydan bu yana faaliyetlerine ara verilen kahvehanelerin ve kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar ve bu tarz mekanların işletmeci ile çalışanları tarafından merak ediliyor. Normalleşmeye yönelik adımlar atılırken beklentileri artan vatandaşlar, bu kapsamda bilgi almak için internette araştırma yapıyor. Peki, kahvehaneler ne zaman açılır? Kafeler ne zaman açılacak?
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Çin'in Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde ortaya çıkan Kovid-19'un dünya genelinde bulaştığı kişi sayısı 4 milyonu aştı. Ülkemizde de salgın riskini azaltmak için, alınan uygulamalar devam ederken, normalleşme adımları atılmaya başlandı. Gözler şimdi insanların sosyalleştiği kahvehane ve kafe gibi yerlerin açılacağı tarihte. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
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Mart'tan bu yana kapalı olan kahvehane ve kafelerin, yeniden vatandaşlara hizmet vereceği tarih son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından binlerce kafeterya ve benzeri mekan kapatılmıştı.
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Koronavirüs (Kovid -19) küresel salgını kapsamında, geçici süreyle hizmete kapatılan kafelerin yeniden ne zaman hizmet vereceği merak konusu oldu. Bu mekanlara giderek sosyalleşmek isteyen vatandaşların yanı sıra kafe çalışanları ve işletmecileri de mekanlarının açılacağı tarihi araştırıyor.
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Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
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Bu hususta resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.