Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? İşte son gelişmeler
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 169 milyon 404 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 518 bine, iyileşenlerin sayısı 151 milyon 144 bine ulaştı. Bir süredir kapalı olan kahvehanelerin de açılacağı tarih dört gözle bekleniyor. Peki, kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı?
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İnsanların sosyalleştiği kafe ve kahvehane gibi mekanların durumu merak konusu oldu. Uzun bir süredir kapalı olan kafe ve kahvehanelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. İşte, "Kahvehaneler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...
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Nargile salonları, sinema salonları, kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler, internet kafeler, bilardo salonları, halı saha, yüzme havuzu ve spor salonları, hamam, sauna ve masaj salonları, lunaparklar ve tematik parklar 17 Mayıs-1 Haziran tarihleri arasında kapalı kalmaya devam edecek.
Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile kahvehanelerin de açılması planlanıyor.
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BAKANLAR KURULU KARAR VERECEK
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısında Kovid-19 ile mücadele başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki gelişmelerle ilgili ülke gündeminde önemli yer tutan konuların görüşülmesi bekleniyor.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın bir sunum yapması öngörülen toplantıda alınan tedbirlerin vaka ve vefat sayılarına nasıl yansıdığı, hangi tedbirlere ne zamana kadar devam edileceği, normalleşme kapsamında hangi adımların atılacağı konularının ele alınacağı tahmin ediliyor.
Aşı programında öncelikli grupların durumu, yeni yaş gruplarına ilişkin aşı uygulaması ile yerli aşı çalışmaları ve ithal aşıdaki tedarik sürecinin, toplantının bir diğer önemli gündem maddesi olması öngörülüyor.
Telafi eğitimine ilişkin çalışmaların da Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde görüşülmesi ve bu konuda atılacak adımların ele alınması bekleniyor.
Ayrıca 13-14 Haziran'da Brüksel'de yapılacak NATO zirvesinin de toplantıda gündeme geleceği tahmin ediliyor.
Toplantının ardından 1 Haziran itibarıyla uygulanması planlanan kademeli normalleşme planının da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanması bekleniyor.