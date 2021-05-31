Gündem Haber Giriş: 31 Mayıs 2021 - 20:21 | 31 Mayıs 2021 - 20:21

Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Erdoğan açıkladı!

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 169 milyon 404 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 518 bine, iyileşenlerin sayısı 151 milyon 144 bine ulaştı. Bir süredir kapalı olan kahvehanelerin de açılacağı tarih dört gözle bekleniyor. Peki, kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı?