Kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı? Erdoğan açıkladı!
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında vaka sayısı 169 milyon 404 bine, hayatını kaybedenlerin sayısı 3 milyon 518 bine, iyileşenlerin sayısı 151 milyon 144 bine ulaştı. Bir süredir kapalı olan kahvehanelerin de açılacağı tarih dört gözle bekleniyor. Peki, kahvehaneler ne zaman açılacak? Kahveler 1 Haziran'da açılacak mı?
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İnsanların sosyalleştiği kafe ve kahvehane gibi mekanların durumu merak konusu oldu. Uzun bir süredir kapalı olan kafe ve kahvehanelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. İşte, "Kahvehaneler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...
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Tüm Türkiye'nin merakla beklediği kritik Kabine Toplantısı sona erdi. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, kafe-restoranların açılması, yüz yüze eğitim, düğün nişan törenleri ve sokağa çıkma kısıtlamalarının esnetilmesi gibi önemli başlıkların yer aldığı corona virüs pandemisinin normalleşme adımlarını açıkladı.Normalleşmenin ikinci aşamasında AVM’ler, berberler, kuaförler, spor salonları ile kahvehanelerin de açılması planlanıyor.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan; "Kahvehane, kafe, halı saha, spor salonları pazar günü hariç sabah 7 ile akşam 21.00 saatleri arasında çalışabilecek" dedi.