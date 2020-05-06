Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM’ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakanlar Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada normalleşme sürecine ilişkin bilgi verdi. Pek çok vatandaş da kahvehanelerin ne zaman açılacağını merak ediyor. Peki, kahvehaneler ne zaman açılacak?
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Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, yeniden faaliyete başlayacak işletmeler hakkında da durumlar netleşmeye başladı. Sosyal mesafe kuralı kapsamında bir süredir kapalı olan kahvehane benzeri işyerlerinin de açılacağı tarih sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, "Kahvehaneler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...
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Koronavirüs salgınıyla kapanan AVM'ler, berberler ve kuaförler 11 Mayıs tarihi itibarıyla yeniden açılıyor. Ancak alınan tedbirlerle sosyal hayatta ve alışveriş kurallarında büyük değişimler yaşanacak. Salgının yayılmasının engellenmesi için AVM, berber, kuaför ve mağazalarda sosyal mesafe kuralları katı şekilde uygulanacak.
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Sosyal mesafe kurarlı kapsamında kapatılan ve yakın temasın oldukça yoğun olduğu, yaşı nedeniyle yüksek risk grubunda yer alan vatandaşların da sıklıkla gittiği kahvehanelerin ne zaman açılacağı henüz netleşmedi.
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Kahvehaneler, kafeler ve lokantalar gibi işletmelerin yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı. Bu hususta resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.