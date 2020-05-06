Milyonlarca kişiyi enfekte eden ve binlerce can alan Koronavirüs salgını sonrası normalleşme adımları atılmaya başlandı. Pek çok alanda normalleşme adımları için planlar belli olurken, yeniden faaliyete başlayacak işletmeler hakkında da durumlar netleşmeye başladı. Sosyal mesafe kuralı kapsamında bir süredir kapalı olan kahvehane benzeri işyerlerinin de açılacağı tarih sorgulanan konular arasında yer alıyor. İşte, "Kahvehaneler ne zaman açılacak?" sorusunun yanıtı...