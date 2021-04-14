Kahvehaneler kapatılacak mı? Kahvehane ve kıraathaneler ne zaman açılacak? Bakanlık duyurdu
Kahvehanelerin durumu Kabine Toplantısı'nın ardından belli oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ramazan ayının ilk iki haftasında tedbirleri biraz daha sıkılaştırarak kısmi kapanma uygulamasına geçiyoruz." dedi. Açıklama sonrası koronavirüs tedbirleri kapsamında kapatılan işletmeler İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede açıklandı. Ramazan ayında uygulanacak olan tedbirler kapsamında güzellik merkezleri, hamam, saunalar, lunapark, halı saha gibi yerler kapalı olacak. Genelgede merak edilen kahvehaneler kapatılacak mı? sorusu da yanıt buldu. Alınan karara göre bu işletmeler belirli tarihe kadar faaliyetlerine ara verecek. İşte, ayrıntılar.
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Kahvehane ve kıraathanelerin ne zaman açılacağı İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge sonrası vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen ramazan genelgesi ile lokanta, kafe, restoran gibi yeme içme yerleri ve otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde uygulanacak kararlar detaylı olarak açıklandı. Yeni karara göre kahvehane ve kıraathaneler 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak kapatılacak.
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KAHVEHANELER KAPATILACAK MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı'nın ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, Türkiye'nin geçmişte de tecrübe ettiği kısmi kapanma çerçevesinde uygulamaya geçirilecek hususlara ilişkin şunları kaydetti:
Yeme-içme hizmeti veren kafe, kıraathane, lokal, çay bahçesi, spor salonu ve benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir. Lokanta ve benzeri işletmeler ise ramazan boyunca sadece belirlenen saatlerde paket ve gel-al hizmetiyle çalışmalarını yürütecektir.
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KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Bakanlık'ın genelgesinde lokanta, kafe, restoran ve benzeri yerlerin ramazan boyunca açılma-kapanma saatleri ve servis şekillerine yer verildi.
Genelgeye göre; aşağıda belirtilen işyerlerinin faaliyetlerine 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak ara verilecek.
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Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,
- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonu gibi yerler.
Çay ocakları ise masa, sandalye/taburelerini kaldırmak ve sadece esnafa servis yapmak kaydıyla faaliyetlerine devam edebilecek.