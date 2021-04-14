Kahvehaneler kapatılacak mı? Kahvehane ve kıraathaneler ne zaman açılacak? Bakanlık duyurdu

Kahvehane ve kıraathanelerin ne zaman açılacağı İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelge sonrası vatandaşların odaklandığı konulardan oldu. İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ile gönderilen ramazan genelgesi ile lokanta, kafe, restoran gibi yeme içme yerleri ve otel, pansiyon gibi konaklama tesislerinde uygulanacak kararlar detaylı olarak açıklandı. Yeni karara göre kahvehane ve kıraathaneler 17 Mayıs 2021 Pazartesi gününe kadar geçici olarak kapatılacak.