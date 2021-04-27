Kahve fiyatına konut satışı! Hayalet kasabada terk edilmiş 900 ev

CNN'in haberine göre 1900'lu yıllarda 14 bin civarında olan nüfus şimdilerde 3 bine düştü. Kabaca 900 terk edilmiş evin yer aldığı kasabada evlerin yarısı 1 Euro'ya satılırken, diğer yarısı daha iyi durumda olanlar ise 4 bin-5 bin Euro'ya satılacak. Eğer aynı ev için birden çok tercih varsa bir müzayede yapılacak ve ona göre satış gerçekleştirilecek.