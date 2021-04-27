Kahve fiyatına konut satışı! Hayalet kasabada terk edilmiş 900 ev
İtalya'nın bir kasabasında daha evler 1 Euro'dan satışa sunuluyor. Sicilya kasabası olan Castiglione di Sicilia'da kahve fiyatına satılan evler terkedilmiş durumda.
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Sicilya bölgesinde bulunan Castiglione di Sicilia'da yer alan konutlar 1 Euro'dan satışa çıktı. Kasabanın Belediye Başkanı Antonino Camarda kasabayı hayata döndürmek için adım attı.
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CNN'in haberine göre 1900'lu yıllarda 14 bin civarında olan nüfus şimdilerde 3 bine düştü. Kabaca 900 terk edilmiş evin yer aldığı kasabada evlerin yarısı 1 Euro'ya satılırken, diğer yarısı daha iyi durumda olanlar ise 4 bin-5 bin Euro'ya satılacak. Eğer aynı ev için birden çok tercih varsa bir müzayede yapılacak ve ona göre satış gerçekleştirilecek.
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Camarda, "Kurtarmamız gereken tarih dolu bir mirasımız var. Yıllar içinde çok insan ayrıldı. Geride birçok güzel ev kaldı. Bu evlerin bazılarının zamanlarının tarihi Rönesans dönemine dayanıyor" açıklamasında bulundu.
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Mart 2021'de başlatılan proje, kasabada iyi durumda olan ve minimum yenileme gerektiren en az 400 mülk ile İtalya'da bugüne kadar satışa çıkarılan 1 Euro'luk ev projeleri içinde en büyüğü.
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Belediye başkanı yaptığı açıklamada dünyanın her yerinden yatırımcılardan ve insanlardan çok sayıda e-posta aldıklarını duyurdu.
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İtalya'nın geri kalanına kıyasla Sicilya'da yerel vergiler düşüktür. Alıcılar ayrıca, evleri daha çevre dostu yapan tadilatlarda yüzde 110 vergi indirimi sağlayan İtalyan hükümetinin "süper bonus" planından da yararlanabilirler.
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Yaklaşık 4 bin Euro'luk sigorta poliçesi dışında ise sadece yıllık 100 Euro'luk ödemeleri bulunuyor.
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Etna Dağı'nın kuzey yamacındaki kayalık bir uçurumun üzerinde yer alan Castiglione di Sicilia, derin uçurumları ve kanyonları ile nefes kesici Alcantara vadisine bakıyor.
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Yamaç boyunca sıralanan kasaba, farklı rakımlarda bulunan birkaç bölgeye ayrılmıştır. Eski merkez, kemerli Arnavut kaldırımlı geçitlerlerden oluşan bir labirent gibiyken şehrin en eski bölgelerinden biri olan Giudecca, terk edilmiş taş ev kümeleriyle doludur.
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Bu bölgedeki boş binaların çoğu, eskiden içinde yaşayan çok sayıda aile için farklı sokaklardan çeşitli girişlere sahip, küçük kuleler şeklinde benzersiz bir görünüme sahip.
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Kasabanın birçok eski sakini, daha parlak bir gelecek arayışı için Avustralya ve Güney Amerika'ya göç etmiş ve torunları asla geri dönmemiş.
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En yakın plaj, çocuklu aileler için ideal olan uzun bir kum şeridi ile 40 dakikalık sürüş mesafesindeki Marina di Cottone'dur.