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Televizyon
Haber Giriş: 24 Aralık 2021 - 17:36 | 

Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında, nereli? Kahtalı Mıçe Şarkılar Bizi Söyler konuğu oldu!

Cumartesi akşamları ekrana gelen Şarkılar Bizi Söyler programının bu haftaki konukları belli oldu. Sıra gecesi ekibi türküleri, gazelleri, uzun havaları ve yöresel oyunları ile izleyenlere keyifli saatler yaşatacak olan Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Kahtalı Mıçe'nin hayatı merak konusu oldu. Peki Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında, aslen nereli? İşte Kahtalı Mıçe şarkıları ve hayatı...

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Ekranların sevilen müzik programı Şarkılar Bizi Söyler, her hafta farklı bir konsept ile izleyenlere müzik dolu dakikalar yaşatıyor.
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Bu cumartesi sıra gecesi türkülerinin yer alacağı programda konuklar da bir o kadar merak ediliyor. İşte Şarkılar Bizi Söyler konuklarından Kahtalı Mıçe kimdir, kaç yaşında, nereli sorularının yanıtları...
3KAHTALI MIÇE KİMDİR

KAHTALI MIÇE KİMDİR?

Asıl adı Mustafa Aslan olan Kahtalı Mıçe, 1953 yılında Adıyaman'ın Kahta ilçesinde dünyaya geldi. Mıçı, Mustafa'nın kısaltılmışıdır.

İlkokulu Kahta Kubilay İlkokulunda okudu. Çocukluğunda çokça pamuk tarlasında çalışmaya gitti. Bu sebeple ilkokulu 9 senede bitirebildi. Ortaokul diplomasını ise daha sonra dışardan imtihanlara girerek aldı. 17 Yaşından itibaren Kahta'da yerel türkücülük yaptı. Düğün ve konserlerde türküler söyledi. Okulunu bitirdikten sonra Beden Terbiyesi İl Müdürlüğünde işe başladı.

"Beynelmilel" filminde oynadı. 1989 ile 1990 yıllarında Gaziantep'de yaşayan Kahtalı Mıçe, 1991 yılında İstanbul'a göç etmiş ve bir süre İstanbul'da yaşadıktan sonra Şanlıurfa'ya yerleşti, hala orada yaşamaktadır. Yıllarca Nuri Sesigüzel, Ahmet sezgin, Sami Kasap, Mahsuni Şerif gibi sanatçıların eserlerini seslendirmiştir.Kahtalı Mıçe, 1975 yılında Hülya hanım ile evlendi. 4 çocuğu vardır.
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