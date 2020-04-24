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Haber Giriş: 24 Nisan 2020 - 16:01,

Kahramanmaraş'ta iftar saat kaçta? 2020 Kahramanmaraş sahur ve iftar vakitleri | Kahramanmaraş Ramazan imsakiyesi

2020 Ramazan ayının başlamasıyla birlikte Kahramanmaraş'ta iftar saati şehirde oturan ve oruç ibadetlerini gerçekleştiren isteyen vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Vatandaşlar özellikle Diyanet'in yayınladığı sahur ve iftar vakitlerini sorguluyor. Peki, Diyanet'ten alınan bilgilere göre Kahramanmaraş'da ilk iftar saat kaçta? sahura ne zaman, saat kaçta kalkılacak?

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11 Ayın Sultanı Ramazan'ın manevi atmosferini Kahramanmaraş'ta karşılayan vatandaşlar 2020 iftar vakitlerini merak ediyor. İftar vakitleri konusunda bilgi almak isteyen vatandaşlar, Kahramanmaraş'ta sahura ne zaman kalkılacağının yanı sıra bugünkü ilk iftarın saatini de sorguluyor. İşte, vatandaşların merak ettiği soruların yanıtı ve Kahramanmaraş Ramazan imsakiyesi...

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Kahramanmaraşlı vatandaşların bir numaraları gündem maddesi iftar saatleri oldu. İftarı saat kaçta yapacaklarını merak eden Kahramanmaraşlı vatandaşlar da akşam ezanının kaçta okunacağını ve ilk iftar vaktini sorguluyor. İmsakiyede yer alan bilgilere göre Hatay'da ilk iftar 19:23'te yapılacak. Sahura kalkılacak saat ise 04:10 olacak.

3TÜM İLLERİN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

TÜM İLLERİN 2020 RAMAZAN İMSAKİYESİ

Ramazan özel sayfamızda bulunan 2020 Ramazan İmsakiyesi ile kentinizde sahura ve iftara ne kadar kaldığını öğrenebilir yaşadığınız ili seçerek 2020 yılının Ramazan İmsakiyesine ulaşabilirsiniz.

TÜM İLLERİN BULUNDUĞU DETAYLI İMSAKİYE İÇİN LÜTFEN TIKLAYINIZ

4RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

RAMAZAN PİDESİ FİYATLARI

Türkiye Fırıncılar Federasyonu Başkanı Halil İbrahim Balcı, Kocaeli Esnaf Sanatkarlar Odaları Birliği'nde düzenlediği basın toplantısında, ramazan pidesi fiyatlarını açıkladı.

Federasyon olarak geçen sene illerde 8,5-9 lira olarak uygulanan kilogram fiyatının bu sene 10 liranın üzerinde olmaması yönünde genelge yayınladıklarını belirten Balcı, odaların da genelge çerçevesinde illerinde kendi maliyet hesaplarını yaparak ticaret odalarından fiyatlarını aldıklarını söyledi.

Balcı, şunları kaydetti:

"Ramazan pidesi Ankara ilinde 275 gramı 2,5 liradan, yani kilogramı 9-10 liraya geliyor. İzmir'de 300 gramı 3 lira; İstanbul'da 350 gram 3 lira, 400 gram 4 lira, yine kilogramı 10 liranın üzerinde değil. Bursa'da 200 gramı 2 lira, Kocaeli'de 370 gramı 3,5 lira, Samsun'da 420 gramı 4 lira, Sakarya'da 470 gramı 4,5 liradan, yani kilogramı 9,5 liraya tekabül eden fiyatlar. Ramazan ayında üretmiş olduğumuz pide fiyatları bu şekilde."

Balcı, 81 ilde pidenin kilogram fiyatının 10 lirayı geçmeyeceğini vurguladı.

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