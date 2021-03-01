Kahramanmaraş, Kırşehir ve Denizli’de okullar açılacak mı? İşte yüz yüze eğitimin detayları

KAHRAMANMARAŞ, KIRŞEHİR VE DENİZLİ’DE OKULLAR AÇILACAK MI? Kahramanmaraş, Kırşehir ve Denizli orta riskli iller arasında bulunuyorlar.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ‘Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.’ dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak.’ denildi.



Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.



Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.



