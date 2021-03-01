Kahramanmaraş, Kırşehir ve Denizli’de okullar açılacak mı? İşte yüz yüze eğitimin detayları
Okulların açılış tarihi ve yüz yüze eğitimin nasıl olacağı ile ilgili açıklamalar araştırılıyor. Kabine Toplantısı’nın ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, illerin bulunduğu risk gruplarına göre alınan kararları açıkladı. Kahramanmaraş, Kırşehir ve Denizli’de yaşayan vatandaşların okullar açılıp açılmayacağını araştırmaya başladılar. İşte Kahramanmaraş, Kırşehir ve Denizli hakkında yapılan açıklamalar
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Kahramanmaraş, Kırşehir ve Denizli’de yaşayan vatandaşlar okulların açılıp açılmayacağını araştırmaya başladılar. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak.’ denildi. Kahramanmaraş, Kırşehir ve Denizli ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak iller arasında yer alıyorlar.
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KAHRAMANMARAŞ, KIRŞEHİR VE DENİZLİ’DE OKULLAR AÇILACAK MI?
Kahramanmaraş, Kırşehir ve Denizli orta riskli iller arasında bulunuyorlar.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kabine Toplantısı’nın ardından yaptığı açıklamada, ‘Okullar, Türkiye genelindeki tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8. ve 12. sınıflarda eğitim-öğretime açılacaktır.’ dedi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ‘2 Mart Salı günü itibarıyla tüm okul öncesi eğitim kurumlarında, ilkokullarda, 8 ve 12. sınıflarda ülke genelinde yüz yüze eğitime başlanacak.’ denildi.
Düşük ve orta riskli illerde ilaveten ortaokullar ve liseler dahil diğer kademelerde eğitim-öğretime başlanacak.
Yüksek ve çok yüksek riskli illerimizde genel uygulamanın dışında sadece liselerdeki yüz yüze sınavlar yapılacak.
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Düşük ve orta riskli olarak tanımlanan illerde yüz yüze eğitime;
Okul öncesi eğitim kurumlarında tam zamanlı,
İlkokullarda seyreltilmiş sınıflarda haftada iki (2) gün,
Ortaokul 5, 6, 7. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün
Ortaokul 8. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 12-22 saat,
Lise hazırlık 9. 10. 11. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada iki (2) gün,
Lise 12. sınıflarda seyreltilmiş gruplar halinde haftada 16-24 saat olacak şekilde yüz yüze eğitime başlanacaktır.