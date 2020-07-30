Kahramanmaraş Hatay bayram namazı saati 2020! Kahramanmaraş Hatay bayram namazı saat kaçta kılınacak?
Bayram namazı vakti, Hatay ve Kahramanmaraş kentlerinde ibadetlerini yerine getirmek için hazırlıklarını yapan pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. Camilerde ibadetlerini yerine getirecek olan binlerce Müslüman Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı saatleri için Diyanet bilgilerini edinerek sabah saatlerinde yola çıkacak. Peki, Hatay ve Kahramanmaraş bayram namazı saati kaç olacak? İşte, tüm iller ve Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı vakitleri hakkında Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgiler
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Kahramanmaraş Hatay bayram namazı saati, bölgede ikamet eden vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın yaptığı ölçümlerle birlikte vatandaşlarla paylaştığı Kahramanmaraş ve Hatay bayram namazı saatleri, bu kentlerde yaşayan Müslümanlar tarafından internet üzerinden sorgulanıyor. Peki, Hatay ve Kahramanmaraş'ta bayram namazı saat kaçta kılınacak? İşte, birçok vatandaşın merakla araştırdığı o konu hakkında detaylı bilgiler
KAHRAMANMARAŞ Kurban Bayramı namaz saati 06:07 HATAY Kurban Bayramı namaz saati 06:13
Kurbanlık hayvanların yaşlarında aranacak olan asgari sınır nedir?
Kurbanlık hayvanların yaş sınırı, Hz. Peygamberin sünneti ile tespit ve tayin edilmiştir (Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 5; Nesâî, Dahâyâ, 13; İbn Mâce, Edâhî, 7). Buna göre kameri yıl esasına uygun olarak, devede 5; sığır ve mandada 2; koyun ve keçide ise 1 yaşını doldurma şartı aranır. Bunun yanında, 6 ayını tamamlayan koyun, bir yaşını doldurmuş gibi gösterişli olması hâlinde kurban edilebilir. Koyunlardaki bu istisna bizzat Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır (Müslim, Edâhî, 13).
Bunun yanında deve, sığır ve keçinin, koyuna kıyaslanarak besili olması hâlinde söz konusu yaşları doldurmadan kurban olabileceği söylenemez. Nitekim bir yaşına varmamış ama yetişkin olan oğlağını kurban etmek isteyen bir kimseye Hz. Peygamber, “Bu sadece sana mahsustur. Senden sonra başkası için yeterli olmaz.” (Buhârî, Edâhî, 8) buyurmuştur.
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KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜDÜR?
Kurban kesmek, akıllı, buluğ çağına ermiş, dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına (nisap) sahip ve yolcu olmayan Müslüman’ın yerine getirmesi gereken bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 20 miskal (80.18 gr) altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir, dolayısıyla Allah’ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedâkarlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
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KADINLAR BAYRAM NAMAZINDAN SORUMLU MUDUR?
İslam âlimlerinin ittifakına göre kadınlar, cuma ve bayram namazlarıyla yükümlü değildirler (Semerkandî, Tuhfe, II, 161, 166; Halîl, Muhtasar, 45, 47; İbn Rüşd, Bidâye, I, 157; Şirbînî, Muğni’l-muhtâc, I, 462). Bununla birlikte Hz. Peygamber (s.a.s.), kadınları bayram namazına katılmaya teşvik etmiştir (Buhârî, Îdeyn, 15, 21; Hac, 81; Müslim, Salâtü’l-îdeyn, 1-3, 10-12). Bu itibarla kadınlar, şartların elverişli olması halinde cuma ve bayram namazlarına katılabilirler.