Kahraman Babam oyuncuları kimler? İşte Kahraman Babam konusu ve oyuncu kadrosu

KAHRAMAN BABAM KONUSU Etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz Furkan’ın tedavisi konusunda Menekşe’ye çeşitli emirler verir ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Bir yandan herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe’yi kötü bir sürpriz beklemektedir. Kız kardeşinin ölümünü Uğur’a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm’ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Bütün bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket edip, başarılı olmak zorundadırlar. Karısının katiline ulaşmak için canını vermeye hazır olan Uğur sınırlarını zorlayacak ve Yonca’yla karşı karşıya gelecektir.