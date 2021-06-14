Kahraman Babam oyuncuları kimler? İşte Kahraman Babam konusu ve oyuncu kadrosu
10. Ev’in yapımcılığını üstlendiği yeni dizi ‘Kahraman Babam’ Pazar günleri izleyicilerle buluşuyor. ‘Kırmızı Kamyon’ adıyla duyurulan, kahraman itfaiyecilerin zorlu mücadelesinin yanı sıra bir babanın kızına kavuşma hikayesini konu alan dizi ‘Kahraman Babam’ ismiyle yoluna devam edecek. Peki, Kahraman Babam oyuncuları kimler? İşte Kahraman Babam konusu ve oyuncu kadrosu
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Ekran macerasına yaz sezonunda başlayan Kahraman Babam dizisinde baba kızın duygu yüklü hikayesi izleyicileri derinden etkiliyor. Kahraman Babam'ın kadrosunda en son Hercai dizisinde rol olan çocuk oyuncu Ebrar Alya Demirbilek de yer alıyor.
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Sema Ergenekon’un senaryo süpervizörlüğünü üstlendiği; Sevgi Yılmaz, Devrim Yıldız Özdemir ve Bahar Kaya’nın kaleminin Osman Kaya’nın rejisiyle buluştuğu ‘Kahraman Babam’ın oyuncu kadrosunda; Görkem Sevindik, Nilay Deniz, Ushan Çakır, Fatih Al, Tuğçe Altuğ, Deniz Hamzaoğlu, Aslı Orcan, Toprak Sağlam, Sümeyye Aydoğan, Ebrar Alya Demirbilek, Burak Berkay Akgül, Timur Ölkebaş, Gürberk Polat, Efekan Can, Melisa Akman, Uğur Arda Başkan, Hakan Altıner, Gamze Demirbilek, Yaşar Aydınlıoğlu, Mehmet Mehmetof, Kağan Uluca ve Tuğçe Karabayır gibi birçok önemli isim bir araya geliyor.
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KAHRAMAN BABAM KONUSU
Etrafındaki herkese hükmetmeye alışık olan Yavuz Furkan’ın tedavisi konusunda Menekşe’ye çeşitli emirler verir ve ummadığı bir tepkiyle karşılaşır. Bir yandan herkesten gizli bir aşk yaşayan İlker ve Menekşe’yi kötü bir sürpriz beklemektedir. Kız kardeşinin ölümünü Uğur’a yükleyen Cem, şimdi de Ömrüm’ün aynı şeyleri yaşamasını istememektedir. Cem ve Uğur büyük bir yüzleşme yaşayacaktır. Bütün bu çatışmaların içinde Uğur ve Cem kendilerini bekleyen zorlu vakada her şeye rağmen birlikte hareket edip, başarılı olmak zorundadırlar. Karısının katiline ulaşmak için canını vermeye hazır olan Uğur sınırlarını zorlayacak ve Yonca’yla karşı karşıya gelecektir.