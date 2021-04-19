Kağıt Ev oyuncuları kimler? İşte Kağıt Ev oyuncuları ve konusu
Ekran macerasına yeni başlayacak olan Kağıt Ev'in oyuncu kadrosu ve konusu merak ediliyor. Kağıt Ev dizisinin yönetmeni Şenol Sönmez, Yapımcısı Saner Ayatr ve yapımı O3 Medya olarak açıklandı. Peki, Kağıt Ev oyuncuları kimler? İşte Kağıt Ev oyuncuları ve konusu
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Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, dizinin yönetmenliğini Şenol Sönmez üstleniyor. Erdal Beşikçioğlu, Nur Fettahoğlu, Tuvana Türkay, Can Nergis ve Nihal Koldaş’ın başrollerini paylaştığı “Kağıt Ev”, ilk bölümüyle 19 Nisan Pazartesi başlıyor…
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SÜRÜKLEYİCİ HİKAYE
Fırtına ailesinin, 3 çocuklarıyla sürdürdükleri mutlu aile hayatı, bir günde yerle bir olur. Ceza Hukuku Profesörü Cihan Fırtına, uzun zamandır yayınlarına katıldığı ‘Suçlu Peşinde’ programının yapımcısı Azra İnce’nin cazibesine yenik düşer ve karısı Aylin’i aldatır. Başarılı bir avukat olan Aylin, işi ve 3 çocuğu arasında koştururken, bu ihaneti farketmez bile. Fakat 16 yaşındaki kızları Cemre, ihaneti yakalar. Ancak şüpheleri onu yanlış kadına götürür. Yıllardır evlerinde çalışan Gülsüm’ün kızı İnci’yi hedefe koyar. Aile tarafından burslu okutulan İnci, Cemre’nin hışmına uğrar ve yaptıkları kavgada ölür. Ortadan kaybolan kızını arayan Gülsüm’ün tek sığınağı, Fırtına ailesidir. İnci’yi göz yaşları içinde arayan bir diğer kişi de, ailenin büyük oğlu Mert’tir… Çünkü İnci, Mert’in herkesten gizlediği sevgilisidir. Fırtına ailesi vicdan, merhamet, ihanet üçgeninde sınanırken, Cihan’a tutkuyla bağlanan Azra da, zamanla bir öldüren cazibe figürüne dönüşecektir.
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Star’ın yeni dizisi, ‘Kağıt Ev’ Pazartesi günü seyircisi ile buluşacak. Dizide sevilen oyuncu Tuvana Türkay ‘Azra’ karakterini canlandıracak ve seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.
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Dizide başarılı oyuncu Nur Fettahoğlu ‘Aylin’ karakterini canlandıracak ve seyirciyi farklı bir serüvenin içerisine sokacak.