Gündem Haber Giriş: 28 Mayıs 2021 - 12:34 | 28 Mayıs 2021 - 12:35

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılıyor? İşte normalleşme adımlarında son gelişmeler

Lokanta, restoran ve kafelerin açılacağı tarihe gözler çevrildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında lokanta, restoran ve kafelerde paket servis ve gel al hizmeti hayata geçirilmişti. Başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar vaka sayısının düşmesinin ardından kafelerle ilgili yapılacak açıklamalara odaklandı. Peki, lokanta restoran ve kafeler ne zaman açılacak?