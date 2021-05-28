Kafeler ve restoranlar ne zaman açılıyor? İşte normalleşme adımlarında son gelişmeler
Lokanta, restoran ve kafelerin açılacağı tarihe gözler çevrildi. Koronavirüs önlemleri kapsamında lokanta, restoran ve kafelerde paket servis ve gel al hizmeti hayata geçirilmişti. Başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar vaka sayısının düşmesinin ardından kafelerle ilgili yapılacak açıklamalara odaklandı. Peki, lokanta restoran ve kafeler ne zaman açılacak?
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kademeli normalleşme sürecinde lokantalar ve kafeler mekanlarına müşteri alamıyor. İçişleri Bakanlığı'nın geçtiğimiz günlerde yayınladığı genelgeyle tüm lokanta, restoranlar ile pastane ve benzeri iş yerleri sadece 'paket servis' ve 'gel-al' benzeri şeklinde, müşterilerin oturmasına müsaade etmeden hizmet veriyor. Bu işletmelerin çalışanlarının yanı sıra vatandaşlar da yeniden hizmet vereceği günü bekliyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...
2
Vakalardaki azalma devam ederse 1 Haziran’dan sonra restoran ve kafeler kişi sınırlamasıyla yeni normali karşılayacak.
3
Haziran ayı için ilk doz aşılamada büyük bir aşama kaydedilmesi beklenirken, bu durum otomatik olarak 1 Haziran sonrası yasakları da etkileyecek.
4
Konuya dair ayrıntılar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.