Gündem Haber Giriş: 12 Mayıs 2021 - 18:28 | 12 Mayıs 2021 - 18:29

Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte normalleşme sonrası gelişmeler

Tam kapatma kararının sonuçları ve uygulama sorunlarına ilişkin değerlendirmeler yapılıyor. Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu ve ilgili birimler, 17 günlük sürecin ardından olasılıkları değerlendiriyor. Bu haftadan itibaren daha hızlı düşüş beklendiği, ölüm ve ağır hasta sayılarının yüksekliğinin ise bir süre daha böyle seyredeceği belirtildi. Peki, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak?