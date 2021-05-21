Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran detayı
Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak sorusu, kısıtlama dolayısıyla merak edilmeye devam ediyor. Bir süredir yasaklar dolayısıyla kapalı tutulan kafeler ve restoranlar, paket servis ile sürece devam ediyordu. İçişleri Bakanlığı genelgesi ile durumları belirlenen bu işletmeler için detaylar merak ediliyor. Peki, kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte, kafe ve restoranlar için 1 Haziran detayları
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Kafeler ve restoranlar için karar, geçtiğimiz hafta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayımlandı. Bu kararlara göre Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);
- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,
- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.
Peki, tam anlamıyla kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte, o detaylar;
2
RESTORANLAR VE KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
17 Mayıs-1 Haziran arası uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde;- Gazino, taverna, birahane, nargile salonu/kafeleri,- Kahvehane, kıraathane, kafe, dernek lokali, çay bahçesi gibi yerler,- İnternet kafe/salonu, elektronik oyun yerleri, bilardo salonları,kapalı tutulacak. Nihai karar ise 31 Mayıs tarihinde gerçekleşmesi beklenen Kabine Toplantısı'nda verilecek.
3
Geçtiğimiz hafta normalleşme sinyallerinin verilmesinin ardından 1 Haziran tarihi işaret edilmişti. 31 Mayıs tarihinde gerçekleşecek olan Kabine Toplantısı'nda vaka sayıları da göz önünde bulundurularak 1 Haziran sonrası için karar verilecek.
4
Kafeler ve restoranlar için kararlar bu toplantının ardından duyurulacak.