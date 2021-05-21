Kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? 1 Haziran detayı

Kafeler ve restoranlar için karar, geçtiğimiz hafta yayımlanan İçişleri Bakanlığı genelgesi ile yayımlandı. Bu kararlara göre Yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane gibi);



- Hafta içi günlerde 07.00-20.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, 20.00-24.00 saatleri arasında ise sadece paket servis,



- Hafta sonlarında ise 07.00-24.00 saatleri arasında sadece paket servis, şeklinde faaliyet gösterebileceklerdir.



Peki, tam anlamıyla kafeler ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte, o detaylar;