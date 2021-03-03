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Haber Giriş: 03 Mart 2021 - 09:44 | 

Kafeler ve restoranlar açıldı mı? İşte kafe ve restoranların açıldığı iller

Kafe ve restoranların hangi illerde açılacağı, İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile belli oldu. 2 Mart itibari ile düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde kafe ve restoranlar hizmet vermeye başladı. İşletmeler, Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlamasına uyuyorlar. İşte kafelerin açıldığı iller

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Kafe ve restoranların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama Kabine Toplantısı’nın ardından yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile de detaylar belli oldu. Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 2 Mart’ta işletmeler hizmete başladı. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

2KAFELER VE RESTORANLAR AÇILDI MI

KAFELER VE RESTORANLAR AÇILDI MI?

Yeni tip koronavirüs risk değerlendirme haritasına göre, çok yüksek riskli kentler dışında restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.

Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.

KAFELER HANGİ İLLERDE AÇILDI?

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

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Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

ÇOK YÜKSEK RİSKLİ İLLER HANGİLERİ?

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon

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