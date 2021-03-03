Kafeler ve restoranlar açıldı mı? İşte kafe ve restoranların açıldığı iller

Kafe ve restoranların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklama Kabine Toplantısı’nın ardından yapılmıştı. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge ile de detaylar belli oldu. Düşük, orta ve yüksek risk grubundaki illerde 2 Mart’ta işletmeler hizmete başladı. Restoran, lokanta, kafeterya, tatlıcı, pastane, kıraathane, çay bahçesi gibi yerler 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile açıldı.