Kafeler ve restoranlar açılacak mı? Kafe ve restoranlar için kritik gün!

AVM Yatırımcıları Derneği Başkanı Hüseyin Altaş, Kabine toplantısında vaka sayıları 50’nin altında olan il ve ilçelerde açılışın okullardan mı yoksa restoran ve kafelerden mi başlayacağına karar verileceğini söyledi. TESK Başkanı Bendevi Palandöken, ekonominin can damarı olan 415 sektörü canlandıran düğünlere ilişkin takvimin bir an önce açıklanmasını; Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl ise rengine bakılmaksızın tüm restoran ve kafelerin HES kodu koşuluyla açılmasını istedi. Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) Başkanı Sinan Öncel de HES koduyla girilen AVM’lerde hafta sonu yasaklarının kaldırılarak restoran ve kafelerin de açılmasını önerdi. Sektör temsilcilerin talep ve değerlendirmeleri şöyle:



HES ZORUNLU OLSUN HERKES AÇILSIN



Hürriyet’in sorularını yanıtlayan TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, hem Cumhurbaşkanı hem de Sağlık Bakanı ve İstanbul Valisiyle görüşerek sektörün durumunu anlatan detaylı raporlar sunduklarını söyledi. Bingöl, öncelikle illerin rengine bakılmaksızın otellerde olduğu gibi tüm restoran, kafe ve lokantaların HES kodu, maske, mesafe, hijyen koşuluyla akşam 22.30’a kadar, hafta sonu da bir gün tümden açık kalmasını önerdiklerini söyledi. Bingöl, müşterinin oturma süresinin 45 dakikayla sınırlanması önerisini uygulanamaz buldukları için istemediklerini vurguladı.



KIRMIZI İLLERDE YARIM GÜN



Bingöl, Bilim Kurulu bunu uygun görmemesi halinde ise mavi renkli illerde kısıtlama olmaksızın açılış, diğer illerde ise yine HES kodu ve yüzde 50 masa sınırlamasıyla çarkların dönmesi için yarım gün, sabah ve öğlen saatlerinde izin verilmesini istediklerini belirtti. Bingöl, lokanta, restoran sahipleri ile çalışanların aşıda öncelikli olmaları talebini ilettiklerini, “İnşallah bugün müjdeli haberi Cumhurbaşkanımız açıklayacak” dedi.