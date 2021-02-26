Kafeler ve restoranlar açılacak mı? Cumhurbaşkanı Erdoğan Kabine Toplantısı’na işaret etti.
Kafeler ve restoranların ne zaman açılacağı ile ilgili açıklamalar yakından takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında hizmetlerine gel al ve paket servis şeklinde devam eden kafeler, restoranlar ve lokantalar ile ilgili son dakika açıklaması Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamasında Kabine Toplantısı’na işaret etti. İşte kafe ve restoranların açılışı ile ilgili detaylar
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Kafe ve restoranların açılış tarihi gündemde yer alıyor. Kafelerin ve restoranların açılışı hakkında yapılan açıklamalar yakından takip ediliyor. Son dakika açıklamasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ‘Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek.’ dedi ve işletmeler hakkında kararların alınabileceğini duyurdu.
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KAFELER VE RESTORANLAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Kafelerin ve restoranların açılış tarihi henüz netleşmedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamasında, ‘Bilim Kurulumuzun çalışmaları pazartesi günü Kabine'ye gelecek. Orada müzakeresini yapacağız. Mutasyonun hangi illerde ne konumda olduğunu orada Sağlık Bakanımız bizlere takdim edecek. Sonra da bizler ne gibi tedbirler alabiliriz, lokantalarla ilgili neler yapmamız gerekir, kafeteryalarla ilgili ne adımlar atarız, otellere varıncaya kadar ne yapmamız gerekiyor, bunların kararını Kabine toplantısında alacağız.’ dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan daha önce yaptığı açıklamada, salgın tedbirleri sebebiyle işine ara vermek zorunda kalan esnafı rahatlatacak adımların da atılacağını belirterek, "Restoran, kafe, kıraathane ve benzeri esnafımızı rahatlatacak adımların yol haritası önümüzdeki günlerde açıklanacaktır." demişti.
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RESTORAN İŞLETMECİLERİ 1 MART'TA BELİRLİ BÖLGELERDE AÇILMAYI BEKLİYOR
TÜRES Genel Başkanı Ramazan Bingöl, "Risk düzeyinin düşük olduğu ve mavi kategorideki illerde pazartesiden itibaren restoranların açılmasını umut ediyoruz. Pazartesi günü Cumhurbaşkanımızdan müjdeli haber bekliyoruz" dedi.
İlk etapta yüzde 50 kapasite kuralı konulabileceğini dile getiren Bingöl, hijyen kurallarının en katı şekilde uygulanması ve tedbirlere uymayanların gerekirse kapatılması çağrısında bulundu.
Bingöl, müşterilerin HES koduyla restoranlara kabul edilmesi gerektiğini kaydederek, şu açıklamalarda bulundu:
"Açılma konusunda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve TÜRES iş birliğiyle salgın önlemlerinin alındığını gösteren TSE Kovid-19 Güvenli İşletme Belgesi'ni alan restoranlara öncelik verilebilir. Bulaş riskini en aza indirmek için yeme-içme sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilmeli. Masalar arası sosyal mesafeye dikkat edilmeli, uymayanlara ağır cezalar verilmeli. Sokağa çıkma kısıtlaması hafta içi saat 22:30'a uzatılmalı. Hafta sonu kısıtlamaları belirli saatler aralığında esnetilmeli." Bingöl, kısmen de olsa açılmanın sektörü rahatlatacağını sözlerine ekledi.