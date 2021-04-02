Gündem Haber Giriş: 02 Nisan 2021 - 13:42 | 02 Nisan 2021 - 13:42

Kafeler ve lokantalar ne zaman kapanacak? İşte en son gelişmeler

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. Alınan kararlar arasında Ramazan ayı tedbirleri de var. Yeni kararlara göre, lokanta ve kafe gibi mekanlar, bir süre daha yalnızca paket ve gel al servisle hizmet verecek. Peki, kafeler ve lokantalar ne zaman kapanacak?