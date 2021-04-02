Kafeler ve lokantalar ne zaman kapanacak? İşte en son gelişmeler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı sonrasında tüm Türkiye'nin beklediği yeni koronavirüs kararlarını açıkladı. Alınan kararlar arasında Ramazan ayı tedbirleri de var. Yeni kararlara göre, lokanta ve kafe gibi mekanlar, bir süre daha yalnızca paket ve gel al servisle hizmet verecek. Peki, kafeler ve lokantalar ne zaman kapanacak?
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Toplanan son Kabine Toplantısı'nda da önemli kararlar alındı ve yeni risk haritası ve şehirlerin renkleri belli oldu. Hafta sonu yasakları da bu harita baz alınarak güncellendi. Öte yandan lokanta ve restoran tarzı yerler için de bir takım kararlar alındı. İşte, konuya dair ayrıntılar...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada, "Lokanta ve kafe gibi işletmeler renk ayrımı olmaksızın %50 kapasite şekilde çalışabilecektir. Ramazan boyunca lokanta ve kafe gibi işletmeler hizmetlerini paket servisle sınırlandıracak. " ifadesini kullandı.
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Yeni tedbirler kapsamında yüksek riskli illerde hafta sonu sokağa çıkma yasaklarına cumartesi günü yeniden eklenirken, Ramazan ayı boyunca restoranlar yalnızca paket servis hizmeti verebilecek.
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Ramazan ayı, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayınladığı takvime göre; 2021 yılında 13 Nisan'da başlayacak ve 12 Mayıs'da son bulacak. 13 Mayıs'ta ise Ramazan Bayramı'nın birinci günü idrak edilecek.Bu zaman dilimi içinde, lokantaların sadece paket servis olarak hizmet vermesi bekleniyor.