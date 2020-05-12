Gündem Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 09:52 , 12 Mayıs 2020 - 09:53

Kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve yeniden kapılarını açan alışveriş merkezlerinin (AVM) ve berberler ile güzellik merkezlerinin ardından, insanların sosyalleştiği kafe ve kahvehane gibi mekanların durumu merak konusu oldu. Mart ayından bu yana kapalı olan kafe ve kahvehanelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. Peki, kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?