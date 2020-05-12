MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriKafeler ve kahveler ne zaman açılacak?
GeriGündem Kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Galeri :

Gündem
Haber Giriş: 12 Mayıs 2020 - 09:52,

Kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve yeniden kapılarını açan alışveriş merkezlerinin (AVM) ve berberler ile güzellik merkezlerinin ardından, insanların sosyalleştiği kafe ve kahvehane gibi mekanların durumu merak konusu oldu. Mart ayından bu yana kapalı olan kafe ve kahvehanelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. Peki, kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
1
Abone Olgoogle-news

Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon kişiyi aşarken, Avrupa'da ve ülkemizde normalleşme adımları atışmaya başlandı. Normalleşme takvimi kapsamında kafelerin ne zaman açılacağı en çok merak edilen konular arasında. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...

 

 

2
Abone Olgoogle-news

Mart'tan bu yana kapalı olan kahvehane ve kafelerin, yeniden vatandaşlara hizmet vereceği tarih son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından binlerce kafeterya ve benzeri mekan kapatılmıştı.

 

3
Abone Olgoogle-news

Koronavirüs (Kovid -19) küresel salgını kapsamında, geçici süreyle hizmete kapatılan kafelerin yeniden ne zaman hizmet vereceği merak konusu oldu. Bu mekanlara giderek sosyalleşmek isteyen vatandaşların yanı sıra kafe çalışanları ve işletmecileri de mekanlarının açılacağı tarihi araştırıyor.

 

 

4
Abone Olgoogle-news

Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

5KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK
Abone Olgoogle-news

KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Sosyal mesafe kuralı kapsamında kapatılan ve yakın temasın oldukça yoğun olduğu, yaşı nedeniyle yüksek risk grubunda yer alan vatandaşların da sıklıkla gittiği kahvehanelerin ne zaman açılacağı henüz netleşmedi.

 

 

Kahvehaneler, kafeler ve lokantalar gibi işletmelerin yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı. Bu hususta resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi