Kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında faaliyetlerine ara verilen ve yeniden kapılarını açan alışveriş merkezlerinin (AVM) ve berberler ile güzellik merkezlerinin ardından, insanların sosyalleştiği kafe ve kahvehane gibi mekanların durumu merak konusu oldu. Mart ayından bu yana kapalı olan kafe ve kahvehanelerin yeniden ne zaman faaliyete geçeceği merak ediliyor. Peki, kafeler ve kahveler ne zaman açılacak?
Dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) bulaşanların sayısı 4 milyon kişiyi aşarken, Avrupa'da ve ülkemizde normalleşme adımları atışmaya başlandı. Normalleşme takvimi kapsamında kafelerin ne zaman açılacağı en çok merak edilen konular arasında. İşte, konuya ilişkin ayrıntılar...
Koronavirüs (Kovid -19) küresel salgını kapsamında, geçici süreyle hizmete kapatılan kafelerin yeniden ne zaman hizmet vereceği merak konusu oldu. Bu mekanlara giderek sosyalleşmek isteyen vatandaşların yanı sıra kafe çalışanları ve işletmecileri de mekanlarının açılacağı tarihi araştırıyor.
KAHVEHANELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Sosyal mesafe kuralı kapsamında kapatılan ve yakın temasın oldukça yoğun olduğu, yaşı nedeniyle yüksek risk grubunda yer alan vatandaşların da sıklıkla gittiği kahvehanelerin ne zaman açılacağı henüz netleşmedi.
Kahvehaneler, kafeler ve lokantalar gibi işletmelerin yeniden ne zaman açılacağı konusunda bilgi paylaşımı yapılmadı. Bu hususta resmi açıklamalar geldikçe haberimizde yer vereceğiz.