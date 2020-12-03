Kafeler, restoranlar ve lokantalar kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Kafe ve restoranların çalışma saatleri

Kafelerin ve restoranların açık olup olmadığı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek. Restoran ve kafelerde gel al ve paket servisi belirli saatlerde geçerli olacak. İşte, ayrıntılar.