Kafeler, restoranlar ve lokantalar kapatıldı mı, ne zaman açılacak? Kafe ve restoranların çalışma saatleri
Kafe ve restoranların durumu gündemde yer almaya devam ediyor. Yeni koronavirüs tedbirleri kapsamında İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgede, hafta içi belli saatlerde ve hafta sonu kesintisiz sokağa çıkma yasağı uygulanacağı bildirildi. Yeni önlemlerin hayata geçirilmesinin ardından paket servisi yapan kafe, restoran ve lokantaların çalışma saatlerine gözler çevrildi. Peki, kafeler, restoranlar ve lokantalar ne zaman açılacak? İşte, kafe ve restoranların çalışma saatleri ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
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Kafelerin ve restoranların açık olup olmadığı son dakika gelişmeler ile takip ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet verecek. Restoran ve kafelerde gel al ve paket servisi belirli saatlerde geçerli olacak. İşte, ayrıntılar.
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KAFELER, RESTORANLAR AÇIK MI?
İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
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Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
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RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Restoran, kafe ve lokantaların durumuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.