Restoranlar, kafeler ve internet kafeler kapandı mı? Bakanlıktan genelge yayınlandı

Kafeler ve restoranlar kapandı mı sorusu, Kabine Toplantısı sonrasında gündemde yer almaya başladı. Toplantının ardından kafeler ve restoranlar hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli hususlara yer verdi. Kafeler, restoranlar ve lokantalar için açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamalarla birlikte sürecin nasıl ilerleyeceğine dair ön bilgiyi aktarmış oldu. Peki, Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler kapandı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler



Kafeler ve restoranlar kapandı mı sorusu Kabine Toplantısı sonrasında araştırılmaya başlandı. Kafeler, kıraathaneler ve restoranlar için açıklama yapıldı.