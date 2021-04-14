Restoranlar, kafeler ve internet kafeler kapandı mı? Bakanlıktan genelge yayınlandı
Kafeler, restoranlar ve internet kafeler kapandı mı sorusu pek çok işletme sahibi ve müşterinin araştırdığı konu olmaya başladı. Restoranların paket servis yapabileceği açıklamasında bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafeler ve çay bahçeleri içinse bayram sonrasına kadar ara verilme kararı alındığını duyurdu. İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede ise detaylar belli oldu. Peki, restoranlar, kafeler ve internet kafeler kapandı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Kafeler ve restoranlar kapandı mı sorusu, Kabine Toplantısı sonrasında gündemde yer almaya başladı. Toplantının ardından kafeler ve restoranlar hakkında açıklama yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli hususlara yer verdi. Kafeler, restoranlar ve lokantalar için açıklamalar yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu açıklamalarla birlikte sürecin nasıl ilerleyeceğine dair ön bilgiyi aktarmış oldu. Peki, Kafeler, restoranlar ve kıraathaneler kapandı mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
Kafeler ve restoranlar kapandı mı sorusu Kabine Toplantısı sonrasında araştırılmaya başlandı. Kafeler, kıraathaneler ve restoranlar için açıklama yapıldı.
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KAFELER, RESTORANLAR VE KIRAATHANELER KAPANDI MI?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kafe kıraathane, çay bahçesi, benzeri mekanlar faaliyetlerine bayram sonrasına kadar ara verecektir.
Lokanta ve benzeri işletmeler ramazan boyunca paket sistemine geçecektir."
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İÇİŞLERİ BAKANLIĞI'NDAN GENELGE YAYINLANDI
İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede şu ifadeler ver verildi;
16 Mayıs 2021 Pazar günü saat 24.00’e kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı gibi yerler) işyerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyecek.
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Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
Aynı şekilde online yemek sipariş firmaları hafta içi ve hafta sonlarında saat 10.00’dan sahur vaktine kadar evlere/adrese paket servis şeklinde satış yapabilecek.