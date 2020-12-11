Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte kafelerde son durum

Kafe, restoran ve lokantaların durumu, başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Yeni koronavirüs tedbirleriyle beraber, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermeye başladı. Sokağa çıkma yasağı olan hafta sonrasında ise restoran ve kafelerin paket servis şeklinde çalışacağı bildirildi. Kafe, restoran ve lokantaların açılacağı tarihle ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. İşte, ayrıntılar.