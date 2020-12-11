Kafeler, restoranlar, kahvehaneler ve lokantalar ne zaman açılacak, açılacak mı? İşte kafelerde son durum
Restoran, lokanta ve kafelerin açılacağı tarih, gündemde yer almaya devam ediyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında alınan yeni kararlar beraber, kafe, restoran ve lokanta gibi işletmelerde gel al ve paket servisine geçildi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan sokağa çıkma yasağı genelgesinde bu işletmelerin cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet vereceği bildirildi. Peki, kafeler, restoranlar ve lokantalar açılacak mı? İşte, o konuyla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgenin detayları.
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Kafe, restoran ve lokantaların durumu, başta işletme sahipleri olmak üzere vatandaşlar tarafından da takip ediliyor. Yeni koronavirüs tedbirleriyle beraber, restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermeye başladı. Sokağa çıkma yasağı olan hafta sonrasında ise restoran ve kafelerin paket servis şeklinde çalışacağı bildirildi. Kafe, restoran ve lokantaların açılacağı tarihle ilgili henüz yeni bir açıklama gelmedi. İşte, ayrıntılar.
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KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
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Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
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Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
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RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Restoran, kafe ve lokantaların durumuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.