Kafeler ne zaman kapanıyor? Genelge yayımlandı!

Koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlem alınması ile ilgili genelgenin yayımlanması ile birlikte, kapanması gündemde olan işletmelerin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar söz konusu kısıtlamaların ne zaman başlayacağını ve kafelerin durumunu araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...