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Hürriyet
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Haber Giriş: 19 Kasım 2020 - 12:52 | 

Kafeler ne zaman kapanıyor? Genelge yayımlandı!

İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderildi. Genelgede kafe, lokanta ve restoran gibi işletmeler için de bir takım tedbirlerin alındığı görülüyor. Peki, kafeler ne zaman kapanıyor?

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Koronavirüsle mücadele kapsamında bir dizi önlem alınması ile ilgili genelgenin yayımlanması ile birlikte, kapanması gündemde olan işletmelerin akıbeti ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Vatandaşlar söz konusu kısıtlamaların ne zaman başlayacağını ve kafelerin durumunu araştırıyor. İşte, konuya dair ayrıntılar...

2KISITLAMALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR
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KISITLAMALAR NE ZAMAN BAŞLIYOR?

İçişleri Bakanlığınca Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda yeni Kovid-19 tedbirlerinin uygulanması için valiliklere genelge gönderildi.

Genelgeye göre, yeni tedbirler, 20 Kasım Cuma günü saat 20.00'den itibaren geçerli olacak.

Bu kapsamda alışveriş merkezi, market, berber, kuaför ve güzellik merkezleri sadece 10.00-20.00 saatleri arasında hizmet sunacak.

3KAFELERİN AKIBETİ
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KAFELERİN AKIBETİ

Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme ­içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel­-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.

Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.

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