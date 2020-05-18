Kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar ne zaman açılıyor?
Lokantaların ve kafelerin ne zaman açılacağı merak ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme çalışmaya ara verdi. 11 Mayıs’ta normalleşme sürecinin ilk adımının atılmasının ardından berberler, kuaförler ve AVM’ler hizmet vermeye başladı. Şimdi gözler kafe ve lokantaların açılış tarihlerinde…
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Normalleşme süreci içerisinde kafelerin ve restoranların açılış tarihi ile ilgili yapılan açıklamalar heyecanla takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmaya ara veren işletmelerin ne zaman açılacağı resmi açıklamaların ardından belli oluyor. Kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar ne zaman açılıyor? soruları araştırılıyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler…
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KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. O aşamalar arasında kafelerin ne zaman açılacağı da belirtildi. Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.
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LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.