Normalleşme süreci içerisinde kafelerin ve restoranların açılış tarihi ile ilgili yapılan açıklamalar heyecanla takip ediliyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmaya ara veren işletmelerin ne zaman açılacağı resmi açıklamaların ardından belli oluyor. Kafeler ne zaman açılacak? Lokantalar ne zaman açılıyor? soruları araştırılıyor. İşte konu ile ilgili merak edilenler…