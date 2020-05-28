Kafeler ne zaman açılacak? Kafelerin açılış tarihi belli oldu mu?
Koronavirüs önlemleri kapsamında çalışmaya ara veren işletmeler arasında kafeler de bulunuyor. Normalleşme takvimi kapsamında bazı işletmelerin çalışmaya başlamasının ardından gözler kafelere çevrildi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında konu ile ilgili açıklama yer alıyor. Peki kafeler ne zaman açılacak?
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Kafelerin ne zaman açılacağı araştırılan konular arasında yer alıyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme çalışmaya ara verdi. 11 Mayıs’ta berber ve kuaförlerin hizmete başlamasının ardından araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında kafelerin açılacağı tarih ile ilgili bilgi de bulunuyor. İşte detaylar...
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KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başladı. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. O aşamalar arasında kafelerin ne zaman açılacağı da belirtildi.
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Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.