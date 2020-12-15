Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler, restoranlar ve lokantaların hafta içi çalışma saatleri
Kafe, restoran, lokanta ve pastane gibi işletmelerin açılacağı tarih başta işletmeciler olmak üzere vatandaşlar tarafından merak ediliyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelgeye göre, bu işletmeler, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet veriyor. Koronavirüs önlemleri kapsamında restoran ve kafelerde gel al ve paket servisi uygulanıyor. Peki, kafeler ne zaman açılacak? İşte, kafeler, restoranlar ve lokantaların hafta içi çalışma saatleri ve konuyla ilgili ayrıntılı bilgiler.
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1
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Kafeler, restoranlar ve lokantalarla ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yeni tedbirler kapsamında, restoran, lokanta gibi yerler online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermeye başladı. Sokağa çıkma yasağı olan hafta sonrasında ise restoran ve kafelerin paket servis şeklinde çalışacağı bildirildi. Restoran kafe gibi işletmelerin açılacağı tarihle ilgili ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı.
2
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KAFELER, RESTORANLAR SAAT KAÇA KADAR ÇALIŞIYOR?
İçişleri Bakanlığı'dan 20 Kasım'da başlayan yeni tedbirlerle ilgili daha önce yayımlanan genelgede şu ifadeler kullanılmıştı;
Restoran, lokanta, pastane, kafe, kafeterya gibi yeme içme yerleri 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" hizmeti verecek şekilde açık olabilecek.
Restoran, lokanta veya online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti verilebilecek.
3
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Sokağa çıkma yasağı ve diğer önlemlerin alındığı 1 Aralık tarihli koronavirüs genelgesinde de sokağa çıkma kısıtlamasında restoran ve lokanta gibi yerlerin çalışma saatlerine yönelik detaylı bilgiler paylaşıldı. Genelgede şunlar ifade edildi;
Lokanta ve restoran tarzı iş yerleri, sokağa çıkma kısıtlamasının olduğu cumartesi ve pazar günleri 10.00-20.00 saatleri arasında sadece paket servis şeklinde hizmet sunmak üzere açık olabilecektir.
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RESTORAN VE LOKANTALAR NE ZAMAN AÇILACAK?
Restoran, kafe ve lokantaların durumuyla ilgili henüz yeni bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklamalar geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.