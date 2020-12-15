Kafeler ne zaman açılacak? Kafeler, restoranlar ve lokantaların hafta içi çalışma saatleri

Kafeler, restoranlar ve lokantalarla ilgili gelişmeler son dakika açıklamalar ile takip ediliyor. Yeni tedbirler kapsamında, restoran, lokanta gibi yerler online yemek sipariş firmalarınca saat 20.00'den sonra sadece telefonla ya da online sipariş üzerine paket servis hizmeti vermeye başladı. Sokağa çıkma yasağı olan hafta sonrasında ise restoran ve kafelerin paket servis şeklinde çalışacağı bildirildi. Restoran kafe gibi işletmelerin açılacağı tarihle ilgili ise henüz yeni bir açıklama yapılmadı.