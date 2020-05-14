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Haber Giriş: 14 Mayıs 2020 - 14:38,

Kafeler ne zaman açılacak?

Kafeler ne zaman açılacağı araştırılıyor. Yeni tip koronavirüs önlemleri kapsamında birçok işletme çalışmasına ara verdi. Bu işletmeler arasında kafeler, restoranlar ve lokantalar da yer alıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında kafelerin açılacağı tarih ile ilgili bilgi de yer alıyor. İşte detaylar…

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Koronavirüs önlemleri kapsamında kafeler, lokantalar ve restoranlar çalışmalarına ara verdiler. Vatandaşlar, “Kafeler ne zaman açılacak?” sorusuna yanıt arıyorlar. Özellikle 11 Mayıs’ta berber ve kuaförlerin hizmete başlamasının ardından araştırmalar hızlandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında kafelerin açılacağı tarih ile ilgili bilgi de bulunuyor.

2KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK
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KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?

Merak edilenlerin büyük bölümü Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın hazırladığı pandemide 4 aşamalı normalleşme planında da yer alıyor. Birinci aşama 11 Mayıs’ta başlıyor. İkinci aşama 27 Mayıs-31 Ağustos, üçüncü aşama 1 Eylül-31 Aralık, dördüncü aşama ise aşının bulunmasının beklendiği 1 Ocak ve sonrası olarak planlandı. O aşamalar arasında kafelerin ne zaman açılacağı da belirtildi.
Ramazan ayından sonra uygulanan kısıtlamalarda kademe kademe rahatlama olacak. Restoranlar, kafe ve lokantaların normalleşme sürecinin ikinci yarısı olan haziran ayı ortasında açılması planlanıyor. Restoranlarda maske ve mesafe kuralı zorunlu olacak, sandalye sayısı azaltılacak.

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