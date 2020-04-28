Gündem Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 16:59 , 28 Nisan 2020 - 17:09

Kafeler ne zaman açılacak?

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid -19) küresel salgını kapsamında, geçici süreyle hizmete kapatılan kafelerin yeniden ne zaman hizmet vereceği merak konusu oldu. Bu mekanlara giderek sosyalleşmek isteyen vatandaşların yanı sıra kafe çalışanları ve işletmecileri de mekanlarının açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, kafeler ne zaman açılacak?