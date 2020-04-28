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Haber Giriş: 28 Nisan 2020 - 16:59,

Kafeler ne zaman açılacak?

Tüm dünyayı olduğu gibi ülkemizi de etkisi altına alan Koronavirüs (Kovid -19) küresel salgını kapsamında, geçici süreyle hizmete kapatılan kafelerin yeniden ne zaman hizmet vereceği merak konusu oldu. Bu mekanlara giderek sosyalleşmek isteyen vatandaşların yanı sıra kafe çalışanları ve işletmecileri de mekanlarının açılacağı tarihi araştırıyor. Peki, kafeler ne zaman açılacak?

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Mart'tan bu yana kapalı olan kafelerin, yeniden vatandaşlara hizmet vereceği tarih son günlerde merak konusu oldu. Sosyal mesafe hassasiyeti nedeniyle pek çok sektörde hizmetin durmasının ardından binlerce kafeterya kapatılmıştı. İşte, 'Kafeler ne zaman açılacak?' sorusunun yanıtı...

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İçişleri Bakanlığı 81 İl Valiliğine Coronavirüs konulu ek bir genelge daha gönderdi. Genelge ile 81 ilde, tiyatro, sinema, gösteri merkezi, konser salonu, nişan/düğün salonu, çalgılı/müzikli lokanta/kafe, gazino, birahane, taverna, kahvehane, kıraathane, kafeterya, kır bahçesi, nargile salonu, nargile kafe, internet salonu, internet kafe, her türlü oyun salonları, her türlü kapalı çocuk oyun alanları (AVM ve lokanta içindekiler dahil), çay bahçesi, dernek lokalleri, lunapark, yüzme havuzu, hamam, sauna, kaplıca, masaj salonu, SPA ve spor merkezlerinin faaliyetleri geçici bir süreliğine faaliyetleri durduruldu.

3NE ZAMAN AÇILACAK

NE ZAMAN AÇILACAK?

Uygulamanın ne zaman biteceği ve bu iş yerlerinin ne zaman açılacağı henüz belli değil. Konuya dair resmi kurum ya da kişilerden açıklama geldiği takdirde haberimizde yer vereceğiz.

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