Kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta restoran, lokanta ve kafeler açılacak mı? İşte kafelerde yeni normalleşme planı!
7 Mayıs'ta restoran, lokanta ve kafeler açılacak mı sorusu vatandaşların gündemine geldi. Lokanta, restoran ve kafelerin açılacağı tarih 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek olan tam kapanmanın son günleri ile merak konusu oldu. Ramazan ayında uygulanan kısıtlama boyunca kafelerin ve yeme içme yerlerinin paket servis yapacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yayınlanan genelgede ise "kafeler ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu. İşte, kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili bilgiler.
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Kafelerin ne zaman açılacağı vatandaşlar tarafından sorgulanmaya devam ediyor. Vaka sayısının düşmesi ile beraber gözler normalleşme takvimine çevrildi. Tam kapanmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği gündeme geldi. Diğer yandan bakanlığın yayınladığı genelgede kafelerin 16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar kapalı kalacağını bildirdi.
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KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Ancak daha önce yayınlanan genelgede kafelerin açılış tarihine yer verilmişti.
Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.
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16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.
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KAFELERDE NORMALLEŞME NASIL BAŞLAYACAK?
Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.
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Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.