Gündem Haber Giriş: 15 Mayıs 2021 - 18:17 | 15 Mayıs 2021 - 18:17

Kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta restoran, lokanta ve kafeler açılacak mı? İşte kafelerde yeni normalleşme planı!

7 Mayıs'ta restoran, lokanta ve kafeler açılacak mı sorusu vatandaşların gündemine geldi. Lokanta, restoran ve kafelerin açılacağı tarih 17 Mayıs Pazartesi günü sona erecek olan tam kapanmanın son günleri ile merak konusu oldu. Ramazan ayında uygulanan kısıtlama boyunca kafelerin ve yeme içme yerlerinin paket servis yapacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada 'Pazartesi gününden itibaren kontrollü normalleşme takvimimizi uygulamaya başlıyoruz.' ifadesini kullandı. İçişleri Bakanlığı'ndan daha önce yayınlanan genelgede ise "kafeler ne zaman açılacak?" sorusu yanıt buldu. İşte, kafe ve restoranların açılış tarihi ile ilgili bilgiler.