Kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta restoran, lokanta ve kafeler açılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'da

KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK? Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Ancak daha önce yayınlanan genelgede kafelerin açılış tarihine yer verilmişti.



Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.