Kafeler ne zaman açılacak? 17 Mayıs'ta restoran, lokanta ve kafeler açılacak mı? Gözler Kabine Toplantısı'da
Restoran ve kafelerin durumu, tam kapanma uygulamasının bitmesine sayılı günler kala gündeme geldi. Koronavirüs vaka sayısında yaşanan düşüşün ardından başta işletme sahipleri olmak üzere milyonlarca vatandaşın gözü Beştepe'ye çevrildi. Ramazan ayında kapatılması kararlaştırılan ve yalnızca paket servisle hizmet veren restoran, lokanta ve kafelerin açılacağı tarih için beklentiler, tam kapanmanın sona ereceği 17 Mayıs tarihine yöneldi. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan tam kapanma genelgesinde ise bu işletmelerin açılacağı tarih belli olmuştu. Peki, kafeler ne zaman açılacak? İşte, normalleşme takvimi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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Restoran, lokanta ve kafelerin ne zaman açılacağı son gelişmeler ile vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Tam kapanma kararı kapsamında 29 Nisan 17 Mayıs tarihlerinde bu işletmelerin kapalı olacağı bildirilmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı açıklamada normalleşmenin Kabine Toplantısı'nda değerlendirileceğini bildirdi. Öte yandan bakanlıktan yayınlanan genelgede 16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerlerinin kapalı kalacağı bildirilmişti.
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KAFELER NE ZAMAN AÇILACAK?
Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de yapılacak olan Kabine Toplantısı'nda konunun ele alınması bekleniyor. Ancak daha önce yayınlanan genelgede kafelerin açılış tarihine yer verilmişti.
Mutasyona uğrayan Kovid-19 virüsünün dünya genelinde hastalığın yayılımını artırdığı, Türkiye'de de özellikle İngiltere varyantı sebebiyle günlük vaka, yoğun bakım ve entübe hasta sayılarında hızlı bir artış yaşandığı bildirilen genelgede, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde alınan kararlar doğrultusunda bugün saat 19.00'dan itibaren ülke genelini kapsayacak şekilde iki haftalık kısmi kapanmaya gidileceği aktarıldı.
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16 Mayıs Pazar günü saat 00.00'a kadar yeme-içme yerleri (restoran, lokanta, kafeterya, pastane, tatlıcı) iş yerlerinin iç veya dış alanlarında masada müşteri kabul edemeyeceğine işaret edilen genelgede, bu süre içerisinde yeme-içme yerlerinin hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, hafta sonları ise sabah 10.00'dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebileceği belirtildi.
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Bu süre içerisinde yeme-içme yerleri hafta içi günlerde 07.00-19.00 saatleri arasında gel-al ve paket servis, saat 19.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis, Cumartesi ve Pazar günleri ise sabah 10.00’dan sahur vaktine kadar sadece paket servis şeklinde faaliyet gösterebilecek.
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KAFELERDE NORMALLEŞME NASIL OLACAK?
Tam kapatmanın ardından, önce okullar ve sınavların açılması gerektiği, ikinci aşamada, tek dükkân olarak tanımlanan kuaför, avukatlık bürosu ve küçük esnaf mekânlarının açılabileceği ifade ediliyor.
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Kafe ve restoranların üçüncü aşamada, masa sınırlaması ve dış mekân şartıyla açılmasının daha doğru olacağı belirtiliyor.