Kafeterya işletmecilerine 5 bin TL ödeme müjdesi! Kafelere hibe desteği ne zaman yapılacak?
Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı sonrası basın toplantısı düzenleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, kafelere 5 bin TL hibe ödemesi yapılacağını açıkladı. Bu gelişmenin ardından, binlerce kafeterya işletmecisi hibe desteklerinin hesaplara yatırılacağı tarihi araştırmaya başladı. Peki, kafeterya işletmecilerine 5 bin TL ödeme müjdesi! Kafelere hibe desteği ne zaman yapılacak?
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"kafe işletmecileri ne zaman hibe ödemesi alacak?" sorusu, Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları sonrası gündem oldu. Birinci grupta yer alan ve 5 bin TL hibe alacak kafe esnafı, bu hibe için taşımaları gereken şartların neler olacağını ve başvuru için net bir tarih olup olmadığını sorguluyor. İşte esnafa hibe müjdesinin tüm detayları...
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 4 saat süren Cumhurbaşkanlığı kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu.
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Erdoğan'ın müjdelediği 5 bin TL hibe başvuruları için henüz tarih ve şartlar belli olmadı.
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Bu kapsamda resmi kurum ve kuruluşlardan açıklamalar geldikçe haberimizde detayları ile yer vereceğiz.