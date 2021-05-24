Gündem Haber Giriş: 24 Mayıs 2021 - 02:12 | 24 Mayıs 2021 - 02:12

Kafeler, lokantalar ve restoranlar açık mı? Kafeler ne zaman açılacak? 1 Haziran detayı

Kafeler, lokantalar ve restoranlar kademeli normalleşme takviminde hizmet vermeye devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgeye göre 17 Mayıs 1 Haziran tarihleri arasında uygulanacak olan kademeli normalleşme döneminde kafe ve restoranlar gibi yeme içme yerleri müşteri kabul etmeyecek. Yeni normalleşme için Cumhurbaşkanı Erdoğan 1 Haziran'ı işaret ederken, paket ve gel al servis ile çalışmaya devam eden bu işletmelerin açılış tarihi için de beklentiler bu tarihe yöneldi. Peki, kafeler, lokantalar ve restoranlar ne zaman açılacak? İşte, restoran, kafe ve restoranlarla ilgili İçişleri Bakanlığı'ndan yayınlanan genelgede yer alan açıklamaların detayları.