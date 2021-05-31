Kafeler açılacak mı? 1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılıyor mu?

Restoranlar ve kafeler açılacak mı ve ne zaman açılacak sorusunun cevabı 1 Haziran öncesi merakla araştırılıyor.1 Haziran'da restoranlar ve kafeler açılacak mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok kişi, buna yönelik hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler