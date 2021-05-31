Kafeler açılacak mı? 1 Haziran'da kafeler ve restoranlar açılıyor mu?
Kafeler açılacak mı sorusu, Kabine Toplantısı öncesinde yüz binlerce kişinin gündemini oluşturuyor. Kafeler ve restoranlar açılacak mı sorusuna alacakları cevaba göre hazırlıklara başlayacak olan işletme sahipleri, müşterilere yönelik sunacakları ürünlerin hammaddelerini satın alacak. Kafeler ve restoranlar açılacak mı sorusunun cevabı Kabine Toplantısı ile verilecek. Peki, toplantı öncesi gündeme gelen kulis bilgilerine göre restoranlar ve kafeler açılacak mı? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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Restoranlar ve kafeler açılacak mı ve ne zaman açılacak sorusunun cevabı 1 Haziran öncesi merakla araştırılıyor.1 Haziran'da restoranlar ve kafeler açılacak mı sorusuna alacakları cevaba göre hareket edecek olan pek çok kişi, buna yönelik hazırlıklarını gerçekleştirecek. Peki, restoranlar ve kafeler ne zaman açılacak? İşte, o konu hakkında detaylı bilgiler
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KAFELER AÇILIYOR MU?
Kademeli normalleşme kapsamında paket servis ve gel al şeklinde hizmet veren restoran, kafe ve lokantaların yarından itibaren müşteri kotası, açık alanda hizmet şartı, HES kodu zorunluluğu ve mesafeli oturma şartıyla açılması bekleniyor.
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Restoran, kafe ve lokantaların kapalı alanlarının ise bir sonraki kabine toplantısında ele alınarak, temmuz ayından itibaren yarı kapasiteyle hizmet vermeye başlatılması öngörülüyor.
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Restoran ve kafeler için alınan net karar, bugün Kabine Toplantısı sonrasında açıklanacak.