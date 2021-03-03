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Haber Giriş: 03 Mart 2021 - 20:18 | 

Kafe ve restoranlar hafta sonu açık mı? İşte lokanta, restoran ve kafelerin açılış-kapanış saatleri

Kafe ve restoranların çalışma saatleri için normalleşme takvimi ile yeni karar alındı. İçişleri Bakanlığı tarafından 81 ile gönderilen genelge ile düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya gibi işletmelerin çalışma saatleri değişti. Yayınlanan genelge ile kafe ve restoranlar hafta sonu açık mı? sorusu da yanıt buldu. Kabine Toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu işletmelerin çok yüksek riskli iller dışında yüzde 50 kapasite ile faaliyetlerini sürdürebileceğini belirtmişti. İşte, lokanta, restoran ile kafelerin açılış ve kapanış saatleriyle ilgili bilgiler

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Restoran, lokanta ve kafelerin çalışma saatleri son gelişmeler ile takip ediliyor. Hafta başında gerçekleşen Kabine Toplantısı sonrası kafe ve restoranların çok yüksek riskli iller dışında açılmasına karar verilmişti. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelgede; düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00 ile 19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile çalışabileceği belirtildi. Çok yüksek riskli iller arasında Edirne, Balıkesir ve Sakarya gibi iller bulunuyor.

2KAFE RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

KAFE RESTORAN VE LOKANTALARIN ÇALIŞMA SAATLERİ

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, 81 il valiliğine "İş Yerlerinin Çalışma Saatleri" konulu genelge gönderildi. Her bir risk grubunda uygulanacak tedbirlerin açıklandığı ifade edilen genelgede, düşük, orta ve yüksek risk grubunda bulunan illerde, lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı vb. gibi yeme içme yerleri ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için 07.00-19.00 saatleri arasında yüzde 50 kapasite ile müşterilerine iş yerinde hizmet sunacak şekilde çalışabilme imkanı getirildiği hatırlatıldı.

Düşük, orta ve yüksek risk gruplarında belirlenen kapasite oranlarına göre 07.00-19.00 saatleri arasında faaliyet gösterecek olan yeme-içme yerleri (lokanta, restoran, kafeterya, pastane, tatlıcı) ile kıraathane ve çay bahçesi gibi iş yerleri için Sağlık Bakanlığı Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'nde yer alan mesafe koşulları (masalar ve koltuklar arası) göz önünde bulundurularak açık ve kapalı alanlar için ayrı ayrı olacak şekilde yüzde 50 kapasite sınırlaması oranı uygulanarak mekanda bulunabilecek masa-koltuk sayısı ve aynı anda bulunabilecek azami kişi sayısı tespit edilecektir. Bu risk gruplarındaki yeme-içme yerleri 19:00-21.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 21.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebileceklerdir.

Çok yüksek risk grubunda yer alan illerimizde bulunan yeme içme yerleri, 10.00-20.00 saatleri arasında paket servisi veya gel-al şeklinde, 20.00-00.00 saatleri arasında ise sadece paket servisi şeklinde hizmet verebilecek olup ayrıca iş yeri içerisinde hizmet sunamayacaklardır.

3HES KODU ZORUNLULUĞU

HES KODU ZORUNLULUĞU

Kovid-19 Salgın Yönetimi ve Çalışma Rehberi'ndeki mesafe kuralları ile belirtilen kapasite kullanım oranlarına göre her bir yeme-içme yeri için oturma düzeni planı hazırlanacak ve içeride aynı anda bulunacak müşteri sayısı müşterilerin içeriden ve dışarıdan rahatlıkla görebileceği şekilde ilan edilecektir. HES kodu kontrol edilmeksizin müşteri kabul edemeyecek olan yeme-içme yerlerinde onaylanan oturma düzeninde belirtilen şeklin dışında mekanda kesinlikle fazladan masa-koltuk bulundurulmasına müsaade edilmeyecektir.

4HAFTA SONU KAFE VE RESTORANLAR AÇIK MI

HAFTA SONU KAFE VE RESTORANLAR AÇIK MI?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük riskli ve orta riskli illerde hem cumartesi hem pazar kaldırıldı. Yüksek riskli illerde ise Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak sürecek. Çok yüksek riskli illerde de Cumartesi sokağa çıkma yasağı kaldırıldı, sadece pazar günü yasak devam edecek. Kafe ve restoranların çalışma saatleri de hafta sonu yasağına göre belirleyici olacak.

5RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

RİSK GRUBUNA GÖRE İLLER

Düşük risk grubunda yer alan iller; Ağrı, Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Şırnak, Uşak, Van.

Orta risk grubunda yer alan iller; Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Bartın, Bayburt, Bursa, Çankırı, Çorum, Denizli, Elazığ, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırşehir, Malatya, Manisa, Nevşehir, Sivas, Tunceli, Yozgat.

Yüksek risk grubunda yer alan iller; Antalya, Ardahan, Artvin, Bilecik, Bolu, Çanakkale, Düzce, İstanbul, İzmir, Karaman, Kayseri, Kırıkkale, Kırklareli, Kilis, Kocaeli, Kütahya, Mersin, Muğla, Niğde, Tekirdağ, Yalova, Zonguldak.

Çok yüksek risk grubunda yer alan iller ise Adıyaman, Aksaray, Amasya, Balıkesir, Burdur, Edirne, Giresun, Gümüşhane, Konya, Ordu, Osmaniye, Rize, Sakarya, Samsun, Sinop, Tokat, Trabzon.

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