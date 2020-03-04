Kafam karıştı, nişanlanmış mıyız?

Üç evliliği de boşanma ile biten Tom Cruise'un özel hayatı, hayranlarının en çok bilmek istediği ayrıntılardan biri. 2012 yılında Katie Holmes ile yollarını ayırdıktan sonra adı çeşitli aşk söylentilerine karışan Cruise hakkında konuşulanlar ise tam bir yıldır gündemde. Fakat bugüne kadar olayın taraflarından hiçbiri bu konu hakkında bir açıklama yapmadı.
Yazdır
A
Yazı Tipi
Yazdır
A
Yazı Tipi
1
Bu iddialar hakkında konuşan kişi ise adı Cruise aşk hatta nişan söylentilerine karışan oyuncu Elizabeth Moss oldu. Andy Cohen'in sunduğu Watch What Happens Live adlı programa konuk olan 37 yaşındaki Moss, bir yıldır bazı çevrelerde konuşulan Tom Cruise ile nişanlandığı haberleri hakkında ilk kez açıklamalarda bulundu.
2
The Handmaid's Tale, Mad Men gibi yapımlarda tanınan Moss, bir hayranı tarafından kendisine yöneltilen "Tom Curise ile evlenmeye hazırlandığınıza ilişkin ortaya atılan iddiaları duyduğunuzda ne hissettiniz?" sorusuna "Aslında kafam karıştı. Bu arada bazı kişiler de bana "Bilmiyordum", "Neden bana söylemedin" gibi sorular yönelttikleri mesajlar attılar" diye yanıt verdi.
3
57 yaşındaki Tom Cruise ile Elizabeth Moss'un nişanlandığı haberleri ilk olarak 2019 yılında bir dergide yer aldı ilk olarak. Bu da söylentilerin iyice yayılmasına yol açtı. Söz konusu dergi, Tom Cruise'un yüzünün net olarak göründüğü ve kıvırcık sarı saçlı bir kadının yanağını öptüğü bir pozu kapağına taşımış ve "Katie'den sonra ilk öpücük" diye yazmıştı. Dergi, okurlarını meraklandırmak için kapağında da "Moss ve Cruise'u bir araya getirenin şoke eden bir sır olduğunu" belirtmişti.
4
Moss, o dergiyi ve fotoğrafı gördüğünde ise "saç modelinin asla o fotoğraftaki kadın gibi olmadığını" düşünmüş. Elizabeth Moss, programda Tom Cruise ile ilişki yaşadığına ve nişanlandığına dair tüm iddiaları ilk elden yalanlamış oldu.
5
Bu iddianın ortaya atılmasının en önemli nedeni hem Cruise'un hem de Moss'un, Hollywood'da çok sayıda ünlünün de üyesi olduğu Scientology tarikatıyla bağları. Moss, Curise'un önde gelenlerinden biri olduğu bu tarikatın üyesi. Katie Holmes'dan boşandıktan sonra tarikatın Cruise için kendi içlerinden bir eş arayışına girdiği iddiaları da basına yansımıştı.
6
Tom Cruise, ilk evliliğini 1987 ile 1990 arasında kendisinden yaşça büyük olan Mimi Rogers ile yaptı. Ardından 1990'da Nicole Kidman ile evlendi. Bu evlilik, 2001'de bitti.
7
Cruise üçüncü evliliğini de 2006'da Katie Holmes ile yaptı. Suri adında bir kızları olan çift, 2012'de yollarını ayırdı. Elizabeth Moss ise 2009 yılında evlendiği Fred Armisen'den 2011 yılında boşandı. Çiftin bu evlilikten çocuğu bulunmuyor.
8
Tom Cruise'un Katie Holmes'tan boşandıktan sonra bu evlilikten dünyaya gelen kızı Suri ile hiç ilgilenmediği de yıllardır ortaya atılan iddialar arasında. Cruise'un sözcüsü ise ünlü oyuncunun, yoğun çalışma programından geriye kalan her anında kızını aradığını, onunla görüştüğünü ancak bunu kameralar karşısında yapmamayı tercih ettiğini açıkladı.