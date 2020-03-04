Kafam karıştı, nişanlanmış mıyız?

57 yaşındaki Tom Cruise ile Elizabeth Moss'un nişanlandığı haberleri ilk olarak 2019 yılında bir dergide yer aldı ilk olarak. Bu da söylentilerin iyice yayılmasına yol açtı. Söz konusu dergi, Tom Cruise'un yüzünün net olarak göründüğü ve kıvırcık sarı saçlı bir kadının yanağını öptüğü bir pozu kapağına taşımış ve "Katie'den sonra ilk öpücük" diye yazmıştı. Dergi, okurlarını meraklandırmak için kapağında da "Moss ve Cruise'u bir araya getirenin şoke eden bir sır olduğunu" belirtmişti.