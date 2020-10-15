Kadroya sürpriz isim: Kırmızı Oda Akif kimdir? Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Kırmızı Oda yeni bölüm fragmanı ekranlara geldi. Her cuma izleyici ile buluşan Kırmızı Oda'nın 16 Ekim Cuma tarihli yeni bölüm fragmanında Alya'nın annesi ve babaannesiyle ilgili büyük sırrı doktor hanıma anlatması dikkat çekti. Diğer yandan oyuncu kadrosuyla büyük beğeni toplayan Kırmızı Oda'nın bu haftaki yeni bölümüne sürpriz isim konuk olacak. Oyuncu Deniz Hamzaoğlu sürekli çöp taşıyan Akif karakterine hayat verecek. Peki, Kırmızı Oda Akif kimdir? İşte, Kırmızı Oda 7. yeni bölüm fragmanı ve özeti.
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Kırmızı Oda 7. bölümüyle 16 Ekim Cuma akşamı diziseverlerle buluşacak. Doktor Gülseren Budayıcıoğlu’nun kitabından esinlenilerek hayat bulan Kırmızı Oda dizisinin yayınlanan 7. yeni bölüm fragmanında, Alya'nın acı hikayesi ekran başındakilerin yüreğine dokunacak. Geçen hafta final anında denize atlamaya kalkan Meliha'nın ölüp ölmeyeceği ise yeni bölümde ortaya çıkacak. 7. bölümde Doktor Piraye’nin danışanı olarak kliniğe gelen Akif'in çöp poşeti taşıması haftaya damga vurmaya hazırlanıyor. İşte, ayrıntılar.
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KIRMIZI ODA YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI
Banu Kiremitçi Bozkurt’un senaryosunu kaleme aldığı Binnur Kaya'nın başrolünde yer aldığı Kırmızı Oda dizisinin 16 Ekim tarihli 7. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Dizinin fragmanında Alya karakterinin Doktor Hanım'a anlattıkları dikkat çekti. Alya çocukluğunun travması olan annesi ve babaannesi arasında hamamda çıkan kavga fragmana yansıdı. Doktor Ayşe'yr gelen küçük hasta Ahmet'in öyküsü ise yeni bölüm fragmanında merak uyandırdı.
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KIRMIZI ODA KADROSUNA SÜRPRİZ İSİM
Kırmızı Oda'nın 7. bölümünde kadroya konuk oyuncu olarak usta oyuncu Deniz Hamzaoğlu katılıyor. Deniz Hamzaoğlu, Doktor Piraye’nin danışanı Akif karakterine hayat verecek. Akif her şeyi yanından ayırmadığı çöp poşetinde taşıyan, takıntılarının esiri olmuş bir karakter olarak ekranlara gelecek.
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KIRMIZI ODA'NIN AKİF'İ DENİZ HAMZAOĞLU KİMDİR?
Kırmızı Oda dizisinde Akif karakterine hayat verecek olan Deniz Hamzaoğlu 24 Kasım 1979'da İstanbul'da doğdu.
İlk ve orta öğrenimini Yalova' da tamamladı. Sırasıyla; Eskişehir Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi, İstanbul Üniversitesi Arkeoloji, Konya Selçuk Üniversitesi Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümleri'nde eğitim gördü.
Öğrenciliği sırasında müzik gruplarında gitar çaldı. 2002 yılında Konya Selçuk Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü' nü kazandı, mezun olduktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisansını Rejisörlük Bölümü’ nde tamamladı. Konya Devlet Tiyatrosu, Antalya Devlet Tiyatrosu ve Antalya Şehir Tiyatrosu’ nda oyuncu ve reji asistanı olarak görev aldı.
Antalya Şehir Tiyatrosu' ndan ayrıldıktan sonra İstanbul'a yerleşti, birçok tiyatroda oyuncu, rejisör ve sanat yönetmeni olarak çalıştı. Ulusal ve Uluslararası festivallere yönetmen ve oyuncu olarak katıldı. Konya Selçuk Üniversitesi, Adana Çukurova Üniversitesi Tiyatro Bölümlerinde ve eğitim kurumlarında oyunculuk, diksiyon, yönetmenlik dersleri ve seminerleri verdi. Halen çeşitli tiyatrolarda oyuncu ve yönetmen olarak görev almakta yanı sıra televizyon ve sinemada da çalışmalarını sürdürmektedir.