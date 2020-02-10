Kadir Şeker kimdir? Ünlü isimlerden Kadir Şeker paylaşımları
Türkiye, sevgilisi tarafından darp edilen bir kadını kurtarmak isterken cezaevine giren Kadir Şeker’i konuşuyor. Konya’da kız arkadaşını darp eden Özgür Duran’ı engellemek isterken ölümüne yol açan ve ‘kasten öldürme’ suçundan tutuklanan Kadir Şeker’in serbest kalması (20) için twitterda '#kadiricinadalet' etiketiyle sanatçılar, siyasetçiler, kadın hakları savunucuları, sivil toplum örgütleri ve vatandaşlar, kampanya başlattı. Peki, bir anda tüm Türkiye’nin gündemine oturan Kadir Şeker kimdir? İşte ünlü isimlerin Kadir Şeker paylaşımları…
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Konya'da bir kadını kurtarmak için müdahalede bulunan Kadir Şeker, zanlının hayatını kaybetmesi nedeniyle cezaevindeki tutukluluk sürecini sürdürüyor. Konya’da yaşayan Ayşe D. (35), 5 Şubat’ta sevgilisi Özgür Duran (32) tarafından parkta dövülüyordu. O sırada kütüphaneden evine giden Kadir Şeker, olaya müdahale etti. Arbede sırasında Kadir’in çakısı saldırganın kalbine saplandı. Yaralama, hırsızlık, yağma ve uyuşturucu ticareti gibi suçlardan toplam 19 suç kaydının olduğu ortaya çıkan Özgür Duran çıkan arbedede öldü, Kadir Şeker tutuklandı.
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Fen Lisesi mezunu olan ve tıp fakültesine hazırlanan 20 yaşındaki Kadir Şeker’in tutukluluk süreci devam ediyor. Kadir’in tutuklanması sosyal medyada da gündem oldu. ‘kadiricinadalet’ adıyla hashtaq açıldı ve yüzbinlerce destek mesajı gönderildi.
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Yakın arkadaşları Kadir Şeker’i anlattı:
Yasin Şahin (Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği): Kadir Ankara’da bir üniversitede tıp okumak istiyordu. Abisi de Ankara’da Odtü’de kimya mühendisliği okuyor. Kavga ile gürültü ile işi olan birisi değildi. Lisede gönüllü olarak engelliler kulübüne katılmıştı.
Arife Can (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik): Kadir çok çalışkan ve disiplinli bir öğrenci. Hiçbir kavgaya karışmazdı. Ama sosyal meselelere duyarlıydı. Haksızlığa tahammül edemezdi. Belki onun yerinde başka biri olsa başını çevirip giderdi. Kadir olayı görünce müdahale etmiş. Biz onun masum olduğuna inanıyoruz.
Selin Güler (Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi): En son pazar günü görüştük. Diğer arkadaşlarımız da vardı. Sınavlara hazırlanıyordu. Kafası dağılsın diye buluşuyorduk. Tek motivasyonu sınavlardı. Kimseye bir zararı yoktu. Sevilen bir arkadaşımız. Sakin, sessiz biri. Kendini sınava vermişti.
İbrahim Kuru (Karatay Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği): Kimseye karşı herhangi bir olumsuz veya haksız davranışı olmazdı. Evden kütüphaneye, kütüphaneden eve giderdi. Şöyle bir sözü vardı “Ülkede üç şey olmak zor; kadın, çocuk, ağaç” derdi. Bu üçüne karşı gerçekten saygısı ve hassasiyeti vardı.
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20 yaşındaki Kadir Şeker’e sosyal medyadan destek yağdı. Kadın dernekleri, avukatlar ve akademisyenlerin yanı sıra ünlüler de #kadiriçinadalet etiketinin altında Şeker’in tutuksuz yargılanması gerektiğini savundu.
- Zülfü Livaneli: “Kadir Şeker tanımadığı bir kadını, tanımadığı bir erkeğin elinden kurtarırken nasıl olur da taammüden cinayetle suçlanır. Gerçekten kahramandır.”
- Gülben Ergen: “Yasaların koruyamadığı bir kadını korumak için mücadele veren yürekli kardeşim varol sağol. Biz seni koruyamazsak vay halimize”
- Hande Yener: “Kadir Şeker Tutuksuz Yargılansın! #kadiricinadalet”
- Didem Soydan: Bir Twitter kullanıcısının yazdığı “Kasten adam öldürmedi. Bir kadını korumaya çalıştı. Bir şeyler yapmalıyız. #kadirleryanmasin” sözlerini retweet etti.