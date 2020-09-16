Kadir Şeker davasında son durum... Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayı nedir?
Kadir Şeker'in davasında yeni bir gelişme yaşandı. Konya'da, sevgilisi Ayşe Dırla'yı (35) dövdüğü ileri sürülen Özgür Duran'ı (32), engel olmak isterken kalbinden bıçaklayarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker (20), 3'üncü kez hakim karşısına çıktı. Cumhuriyet savcısı, haksız tahrik indiriminin üst seviyeden uygulanması istedi. İşte Kadir Şeker davasında son durum ve Kadir Şeker olayının detayları...
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Konya'da sevgilisini darbettiğini düşündüğü kişiyi engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle tutuklanan Kadir Şeker'in yargılanma süreci devam ediyor. 16 Eylül tarihinde gerçekleşen 3. Davada mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısı, Kadir Şekjer’in ‘haksız tahrik altında kasten öldürme’ suçundan 12 yıldan 18 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını, haksız tahrik indiriminin de üst seviyeden uygulanmasını istedi.
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KADİR ŞEKER OLAYI NEDİR?
İddiaya göre, üniversiteye hazırlanan Kadir Şeker, 5 Şubat'ta merkez Selçuklu ilçesi Kosova Mahallesi'ndeki parkta bir kişinin sevgilisini darbettiğini görmüş, çifti ayırmaya giden genç, bu sırada saldırgan Özgür Duran'ın sözlü ve fiziki müdahalesiyle karşılaşmıştı. Genci bir süre kovalayan ve darbeden Özgür Duran, boğuşma sırasında aldığı bıçak darbesiyle yere yığılmıştı.
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Özgür Duran, göğsüne aldığı yara nedeniyle ambulansla Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılmıştı. Tüm müdahalelere rağmen Özgür Duran, hayatını kaybederken, tıp fakültesinde okumak için üniversite sınavına hazırlanan Kadir Şeker, gözaltına alındı.
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Polis ekipleri, olay yerindeki kan izlerini takip ederek, Şeker'i ikamet ettiği teyzesinin evinde gözaltına almıştı. Şeker, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.
Konya 3. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, Şeker hakkında, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçlamasıyla 12 yıldan 18 yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.
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Yakın arkadaşları Kadir Şeker’i anlattı:
Yasin Şahin (Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği): Kadir Ankara’da bir üniversitede tıp okumak istiyordu. Abisi de Ankara’da Odtü’de kimya mühendisliği okuyor. Kavga ile gürültü ile işi olan birisi değildi. Lisede gönüllü olarak engelliler kulübüne katılmıştı.
Arife Can (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik): Kadir çok çalışkan ve disiplinli bir öğrenci. Hiçbir kavgaya karışmazdı. Ama sosyal meselelere duyarlıydı. Haksızlığa tahammül edemezdi. Belki onun yerinde başka biri olsa başını çevirip giderdi. Kadir olayı görünce müdahale etmiş. Biz onun masum olduğuna inanıyoruz.
Selin Güler (Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi): En son pazar günü görüştük. Diğer arkadaşlarımız da vardı. Sınavlara hazırlanıyordu. Kafası dağılsın diye buluşuyorduk. Tek motivasyonu sınavlardı. Kimseye bir zararı yoktu. Sevilen bir arkadaşımız. Sakin, sessiz biri. Kendini sınava vermişti.
İbrahim Kuru (Karatay Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği): Kimseye karşı herhangi bir olumsuz veya haksız davranışı olmazdı. Evden kütüphaneye, kütüphaneden eve giderdi. Şöyle bir sözü vardı “Ülkede üç şey olmak zor; kadın, çocuk, ağaç” derdi. Bu üçüne karşı gerçekten saygısı ve hassasiyeti vardı.