Kadir Şeker davasında son durum... Türkiye'nin konuştuğu Kadir Şeker olayı nedir?

Yakın arkadaşları Kadir Şeker’i anlattı: Yasin Şahin (Selçuk Üniversitesi Diş Hekimliği): Kadir Ankara’da bir üniversitede tıp okumak istiyordu. Abisi de Ankara’da Odtü’de kimya mühendisliği okuyor. Kavga ile gürültü ile işi olan birisi değildi. Lisede gönüllü olarak engelliler kulübüne katılmıştı.



Arife Can (Hacettepe Üniversitesi Hemşirelik): Kadir çok çalışkan ve disiplinli bir öğrenci. Hiçbir kavgaya karışmazdı. Ama sosyal meselelere duyarlıydı. Haksızlığa tahammül edemezdi. Belki onun yerinde başka biri olsa başını çevirip giderdi. Kadir olayı görünce müdahale etmiş. Biz onun masum olduğuna inanıyoruz.



Selin Güler (Meram Üniversitesi Tıp Fakültesi): En son pazar günü görüştük. Diğer arkadaşlarımız da vardı. Sınavlara hazırlanıyordu. Kafası dağılsın diye buluşuyorduk. Tek motivasyonu sınavlardı. Kimseye bir zararı yoktu. Sevilen bir arkadaşımız. Sakin, sessiz biri. Kendini sınava vermişti.



İbrahim Kuru (Karatay Üniversitesi, Elektronik Mühendisliği): Kimseye karşı herhangi bir olumsuz veya haksız davranışı olmazdı. Evden kütüphaneye, kütüphaneden eve giderdi. Şöyle bir sözü vardı “Ülkede üç şey olmak zor; kadın, çocuk, ağaç” derdi. Bu üçüne karşı gerçekten saygısı ve hassasiyeti vardı.