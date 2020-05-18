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Haber Giriş: 18 Mayıs 2020 - 09:48,

Kadir Gecesi'nde neler yapılır? Kadir Gecesi ibadetleri neler?

İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, 19 Mayıs Salı günü idrak edilecek. adir Gecesi için geri sayım devam ederken ana gündem konularından biri de ibadetler oldu. Mübarek Ramazan ayı içerisinde yer alan Kadir Gecesi'nde ibadetlerini hakkıyla gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar internet üzerinden araştırma yapıyor. Peki, Kadir Gecesi'nde neler yapılır? Kadir Gecesi ibadetleri neler?

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İslam alemi tarafından genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul edilen Kadir Gecesi'nde ibadetlere verilen önem artıyor. Bu yıl Corona gölgesinde geçecek olan Kadir Gecesi'nde ibadetler virüs nedeniyle evlerde yapılacak. Peki, Kadir Gecesi'nde neler yapılır? Kadir Gecesi ibadetleri neler?

2Kadir Gecesi’nde yapılabilecek ibadetler
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Kadir Gecesi’nde yapılabilecek ibadetler

* Kur'ân–ı Kerim okunmalı; okuyanlar dinlenmeli; uygun mekânlarda Kur'ân ziyafetleri verilmeli; Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.* Üzerinde namaz borcu olanlarin nafile namazı kılmadan önce hiç değilse beş vakit kaza namazı kılmaları daha faziletlidir. Kazası yoksa nafile kılar.Süfyan-i Sevri: “Kadir gecesi dua ve istiğfar etmek namazdan sevimlidir. Kur"an okuyup sonra dua etmek daha güzeldir” demiştir (Tecrid-i Sarih Tercemesi, VI, 313).* Peygamber Efendimiz (sas)'e salât ü selâmlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.* Mü'minlerle helalleşilmeli; onlarla irtibatımız cihetinden rızaları alınmalı.* Küs ve dargın olanlar barıştırılmalı; gönüller alınmalı; kederli yüzler güldürülmeli.* Günahlara samimi olarak tevbe ve istiğfar edilmeli; idrak edilen geceyi son fırsat bilerek nedamet ve inabede bulunulmalı.* Tefekkürde bulunulmalı; “Ben kimim, nereden geldim, nereye gidiyorum, Allah'ın benden istekleri nelerdir” gibi konular başta olmak üzere hayatî meselelerde derin düşüncelere girmeli.* Bol bol zikir, evrad ü ezkarda bulunulmalı.

3Hazreti Muhammed’in Kadir Gecesi nasıl geçerdi
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Hazreti Muhammed’in Kadir Gecesi nasıl geçerdi?

Din İşleri Yüksek Kurulu Uzmanı Kenan Oral, Hazreti Muhammed’in bu önemli geceden önce ibadet etmeye başladığını şöyle anlattı:“Peygamber Efendimiz, bu kıymetli zaman diliminde ibadet etmiş olmak için, Ramazan'ın son on gününde başka hiçbir zaman olmadığı kadar ibadet eder ve dünyevi işlerden uzaklaşıp mescitte itikafa çekilirdi. Ayrıca biz Müslümanların bu geceyi iyi değerlendirmesini istemiştir. İnanarak ve sevabını Allah’tan umarak Kadir Gecesi’ni ihya eden kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağı müjdesini vermiştir.”

4Kadir Gecesi’ne özel ayet-i kerime
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Kadir Gecesi’ne özel ayet-i kerime

Kadir suresi, Kur’an-ı Kerim’in 97. suresi olmasının yanı sıra, bu özel geceden bahseden ayetlerin yer aldığı sure: “Biz onu (Kur’an’ı) Kadir Gecesi’nde indirdik. Bilir misin nedir Kadir Gecesi? Kadir Gecesi bin aydan hayırlıdır. O gece melekler ve ruh (Cebrail), rablerinin izniyle her bir iş için iner dururlar. O gece tan yeri ağarıncaya kadar esenlik doludur.”

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