Kadir Gecesi tarihi 2021: Kadir Gecesi ne zaman ve ayın kaçında? Kadir Gecesi orucu hangi gün tutulacak? Milyonlarca Müslüman bekliyor...

Kadir Gecesi ne zaman idrak edileceği ile binlerce Müslümanın gündeminde yer alıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Kuran-ı Kerim'in indiği gün olarak bilinen Kadir Gecesi, ibadetlerin yapılıp ellerin Yaradan'a açılacağı gün olacak. Ramazan ayının 29'uncu günü idrak edilen Kadir Gecesi, bu yıl Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yoğunlukla evlerde geçecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman eda edilecek? İşte, 2021 Kadir Gecesi tarihi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu mübarek gün için aktarmış olduğu bilgiler



KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?



Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek sorusu pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Dualar ve ibadetlerle eda edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 27. gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak.



