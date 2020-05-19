Kadir Gecesi okunacak sureler neler?

Kadir Gecesi eda edilecek namazlarda okunacak olan Kadir Gecesi sureleri, pek çok Müslüman'n gündeminde yer alıyor. İbadetlerini yerine getirirken Kadir Gecesi'nde okunacak sureler aracılığıyla daha feyizli bir ibadetin içerisine girecek olan vatandaşlar, internet üzerinden Kadir Gecesi'nde okunacak sureler konusunda araştırmalarını gerçekleştiriyor. Peki, Kadir Gecesi okunacak sureler nelerdir? İşte, o konu hakkında bazı bilgiler
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Kadir Gecesi'nde okunacak sureleri, bu mübarek gecede namazlarını kılarak ibadetlerini gerçekleştirmek isteyen pek çok vatandaşın araştırdığı konu olmaya başladı. İnternet üzerinden Kadir Gecesi'nde okunacak dualar konusunda araştırmalarını gerçekleştiren vatandaşlar, buna göre akşam saatlerinde gerçekleştirecekleri ibadetlerinde bu surelere yer verecek. İşte, Kadir Gecesi sureleri hakkında detaylı bilgiler
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Kuran-ı Kerim'de yer alan Kadir Suresi'nin okunuşu şu şekildedir;
1. İnna enzelnahü fiy leyletilkadr 2. Ve ma edrake ma leyletülkadr 3. Leyletülkadri hayrün min elfi şehr 4. Tenezzelülmelaiketü verruhu fiyha biizni rabbihim min külli emr 5. Selamün hiye hatta matle'ılfecr
Meali; 1. Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. 2. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! 3. Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. 4. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. 5. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir.
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Kadr sûresinde, Kur’ân-ı Kerîm’in indirildiği gecenin geniş rahmet ve bereketlere vesile olduğuna işaret edilerek Kur’an’ın insanlık için taşıdığı değer ve öneme, insanlığın ona olan ihtiyacına dikkat çekilmektedir. Ayrıca insanların mümkün olan en yüksek düzeyde ve yoğunlukta Allah’a yönelip derin bir dindarlık hali yaşamaları durumunda meleklerin kendilerine katılmasına kadar varan bir ulviyete ulaşabilecekleri vurgulanmaktadır.
Sûrenin faziletiyle ilgili olarak tefsirlerde, “Kadir sûresini okuyan bir kimseye ramazanda oruç tutup Kadir gecesini ihyâ eden kişi kadar ecir verilir” meâlinde bir hadis rivayet edilmişse de (Zemahşerî, IV, 273; Beyzâvî, II, 611) bu rivayet sahih hadis kitaplarında yer almamaktadır.