Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi fazileti ve önemi hakkında bilgiler

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin idrak edilmeye başlanmasıyla birlikte, Kadir Gecesi'nin ne olduğu Müslüman alemi tarafından en çok sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Kadir Gecesi'nin önemini merak eden vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi'nin önemi ne?
Yüce Yaradan Allah-ü Teala'nın fani hayatın yolcusu olan insanlara, peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kuran-ı Kerim, Kadir Gecesi içerisinde indirilmiştir. Kadir, doksan dokuz esmâ-i hüsnâdan yaklaşık aynı anlama gelen kavî ve muktedir isimleriyle muhteva ortaklığı, “iradesini her durumda yürüten” mânasındaki cebbâr, “yenilmeyen, yegâne galip” anlamındaki azîz ve “yenilmeyen, yegane kudret ve tasarruf sahibi” anlamındaki kahhâr isimleriyle mâna yakınlığı içinde bulunur.