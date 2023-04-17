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Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi fazileti ve önemi hakkında bilgiler

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Oluşturulma Tarihi: Nisan 17, 2023 09:40

Kadir Gecesi, Allah'ın kelamının dünya üzerine indirildiği gece olarak bilinir ve Müslümanlar için büyük bir öneme sahiptir. Kadir Gecesi, namaz, zikir, dua ve Kur'an okumak gibi ibadetlerin yoğun olarak yapıldığı bir gece olarak eda edilir. Kadir Gecesi, diğer gecelere göre bin aydan daha hayırlı ve insanların dualarının kabul olacağı bir gün olarak bilinir. İşte, Kadir Gecesi anlamı ve önemi hakkında bilgiler

1/3Kadir Gecesi nedir Kadir Gecesi fazileti ve önemi hakkında bilgiler

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nin idrak edilmeye başlanmasıyla birlikte, Kadir Gecesi'nin ne olduğu Müslüman alemi tarafından en çok sorgulanan konular arasında yer almaya başladı. Kadir Gecesi'nin önemini merak eden vatandaşlar, konu hakkında bilgi edinmek istiyor. Peki, Kadir Gecesi nedir? Kadir Gecesi'nin önemi ne?

Yüce Yaradan Allah-ü Teala'nın fani hayatın yolcusu olan insanlara, peygamberler vasıtasıyla son hitabı ve nihai mesajı olan Kuran-ı Kerim, Kadir Gecesi içerisinde indirilmiştir. Kadir, doksan dokuz esmâ-i hüsnâdan yaklaşık aynı anlama gelen kavî ve muktedir isimleriyle muhteva ortaklığı, “iradesini her durumda yürüten” mânasındaki cebbâr, “yenilmeyen, yegâne galip” anlamındaki azîz ve “yenilmeyen, yegane kudret ve tasarruf sahibi” anlamındaki kahhâr isimleriyle mâna yakınlığı içinde bulunur.

2/3KADİR GECESİ NEDİR

KADİR GECESİ NEDİR?

Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvatta?, “İ?tikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yer yüzüne barış ve esenlik hâkim olur.

Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).

3/3KADİR GECESİNDE NELER OLDU

KADİR GECESİNDE NELER OLDU?

Hadis kaynaklarında Kur’an’ın inişi hakkında farklı bilgiler verilmektedir. Süyûtî konuyla ilgili rivayetleri üç ana grupta ele almıştır. Birinci gruba göre Kur’an, Kadir gecesinde toplu olarak levh-i mahfûzdan dünya semasına (veya “beytü’l-izzet”e) inmiş, daha sonra yirmi veya yirmi üç yıl içinde parça parça Hz. Peygamber’e vahyedilmiştir. Süyûtî, senedlerini sahih gördüğü bu rivayetlerin muhtevasını daha uygun ve tutarlı bulur.

İkinci grup rivayetlere göre Kur’an, her yılın Kadir gecesinde o yıl nâzil olacak miktarda dünya semasına indirilmiş, ardından gerektiği zaman gerektiği kadarı Resûl-i Ekrem’e vahyedilmiştir.

Üçüncü grup rivayetlere göre ise Kur’an ilk defa Kadir gecesinde inmeye başlamış, daha sonra yirmi küsür yıl boyunca nüzûlü devam etmiştir. Ancak Süyûtî’nin konuyla ilgili olarak naklettiği rivayetlerin neredeyse tamamının başta İbn Abbas olmak üzere sahâbe sözü olması bunların büyük oranda şahsî kanaatler olduğunu göstermekte ve Kur’an’ın bir kerede veya birden fazla defada dünya semasına inişiyle ilgili görüşe şüphe ile bakılmasını mümkün kılmaktadır. Ayrıca mushaftaki bir âyet veya sûreye de Kur’an dendiği dikkate alındığında, Kur’an’ın ramazan ayında (el-Bakara 2/185) ve Kadir gecesinde (el-Kadr 97/1) nâzil olduğunu bildiren ifadelerden onun tamamının bu ayda ve gecede indiği sonucunu çıkarmak gerekmemektedir.

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