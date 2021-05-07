Kadir gecesi ne zaman ve hangi gün? (Bugün mü yarın mı?) İşte Diyanet 2021 Kadir Gecesi tarihi

Kadir Gecesi tarihi, ramazanın 26'ncı gününü 27'nci gününe bağlayan geceyi göstermektedir. Pek çok İslami kaynakta doğrudan 27'nci gece gösterilse de Diyanet İşleri Başkanlığı'nın Kadir Gecesi ne zaman sorusuna yanıt verdiği takvimde de 26'ncı gece olarak görülmektedir. Bu gecenin feyzinden yararlanmak isteyen Müslümanlar, kulluk bilinci içinde ibadet ederek Yaradan'a ellerini açacak. Dualar ve aflar dilenecek, namazlar kılınacak. İşte, Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gece idrak edilecek sorusuna yönelik Diyanet'in Kadir Gecesi 2021 tarihi bilgileri



KADİR GECESİ NE ZAMAN, RAMAZANIN KAÇINCI GÜNÜ İDRAK EDİLECEK?



Allah’ın rahmetinin yeryüzünü kuşattığı, bin aydan daha hayırlı olan bu mübarek gecede ibadetlerini idrak edecek olanlar 2021 Kadir Gecesi'nin tarihine odaklandı. 'Bin aydan daha hayırlı' olan Kadir Gecesi'nde Yüce Allah'ın affına mahzar olmak isteyenler, dua, ibadet ve namazlar ile bu mübarek geceyi idrak edecekler. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26. gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi bu hafta sonu gerçekleşecek.



Dualar ve ibadetlerle eda edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26'yı 27'ye bağlayan gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak.



