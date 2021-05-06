Kadir Gecesi ne zaman, ramazanın kaçıncı günü? Kadir Gecesi'nin önemi ve anlamı nedir
Kadir Gecesi ne zaman idrak edileceği ile binlerce Müslümanın gündeminde yer alıyor. Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (S.A.V) Kuran-ı Kerim'in indiği gün olarak bilinen Kadir Gecesi, ibadetlerin yapılıp ellerin Yaradan'a açılacağı gün olacak. Ramazan ayının 26'ıncı günü idrak edilen Kadir Gecesi, bu yıl Koronavirüs tedbirleri dolayısıyla yoğunlukla evlerde geçecek. Peki, Kadir Gecesi ne zaman eda edilecek? İşte, 2021 Kadir Gecesi tarihi ve Diyanet İşleri Başkanlığı'nın bu mübarek gün için aktarmış olduğu bilgiler
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Kadir Gecesi tarihi Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından açıklandı. Kadir Gecesi'nin ne zaman idrak edileceği ramazan ayı devam ederken gündemde yer alan konulardan oldu. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26. gecesinde idrak edilecek. Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak. Mübarek gece yaklaşırken, gözler de Kadir Gecesi'nin tarihine çevrildi. Peki, Kadir Gecesi ne zaman, hangi gün idrak edilecek? İşte, 2021 Kadir Gecesi'nin tarihi ile ilgili ayrıntılı bilgiler.
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KADİR GECESİ NE ZAMAN İDRAK EDİLECEK?
Kadir Gecesi tarihi, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Kadir Gecesi ne zaman ve hangi gün idrak edilecek sorusu pek çok Müslüman tarafından araştırılıyor. Dualar ve ibadetlerle eda edilecek olan Kadir Gecesi, manevi duyguların bolca yaşandığı gece olacak. Kuran-ı Kerim'in Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'e (SAV) indiği gece olarak bilinen Kadir Gecesi, her yıl olduğu gibi bu yıl da Ramazan ayının 26. gecesinde idrak edilecek (8 Mayıs Cumartesi). Kadir Gecesi ibadetleri ile Yaradan'a eller açılacak ve dualar, dilekler vuku bulacak.
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KADİR GECESİ NEDİR?
Kadir gecesinin önemine işaret eden bir hadiste, önceki ümmetlerin uzun ömürlü olmaları sebebiyle fazla sevap kazanma imkânına sahip bulunmalarına karşılık müslümanlara Kadir gecesinin verildiği belirtilir (el-Muvatta?, “İ?tikâf”, 6). Kadr sûresinde bildirildiğine göre bu gecede Allah’ın izniyle melekler ve Cebrâil yeryüzüne iner ve gece boyunca yer yüzüne barış ve esenlik hâkim olur.
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Kadir gecesinin kesin olarak belirlenmemesinin hikmeti üzerinde duran âlimler, bu durumun gecenin feyzinden istifade etmek için daha uygun olduğunu söylemişlerdir. Zira Kadir gecesinin bildirilmesi halinde müslümanlar sadece o geceyi ihya etmekle yetinebilirlerdi. Halbuki kısmî belirsizlik sayesinde müminlerin Kadir gecesi ümidiyle bütün ramazan gecelerini ibadet şuuru içerisinde geçirmeleri söz konusudur. Ayrıca Kadir gecesinin bildirilmemesi yoluyla müslümanların bilerek ona saygısızlık göstermeleri veya tâzimde aşırıya kaçmaları önlenmiş olur (Zemahşerî, IV, 273; Fahreddin er-Râzî, XXXII, 28-29).
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KADİR GECESİ’NİN ÖNEMİ
Kur’an-ı Kerim’i bu mübarek gecede indirdiğini bizlere bildiren Rabbimiz, bu gecenin değerini ve önemini adını bu geceden alan Kadir suresi ile anlatmıştır. Peygamber Efendimiz (s.a.s) de bu gecenin kıymetini "Kim Kadir Gecesini, faziletine inanarak ve mükâfatını da Cenâb-ı Allah'tan umarak ihya ederse, o kimsenin geçmiş günahları bağışlanır" (Buhârî, Kadir 1) şeklinde ifade etmiştir.
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Allah (c.c.) Kadir Suresinde “Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rablerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir. ” buyurarak Kur’an-ı Kerim’in bizleri bu gecede şereflendirdiğini ve bu gecenin Kur’an’ın nuruyla bin aydan daha hayırlı olduğunu söylemektedir.