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Haber Giriş: 18 Nisan 2021 - 13:03 | 

Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının kaçına denk geliyor? İşte Kadir Gecesi tarihi

İslam dininde "bin aydan daha hayırlı olduğu" kabul edilen Kadir Gecesi'nin bu yılki tarihi, Ramazan ayının başlamasıyla birlikte yaklaştı. İslam dininde Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı Kadir Gecesi, "sema kapılarının açıldığı, dua ve tövbelerin kabul edildiği kutlu gece" olarak kabul ediliyor. Peki, bu yıl Kadir Gecesi ne zaman? Ramazan ayının kaçına denk geliyor? İşte Kadir Gecesi tarihi

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Kadir Gecesi, insanlığa dünya ve ahiret mutluluğunu getiren Kur’an-ı Kerim’in indirildiği gece olarak bilinir. Kadir Gecesi, İslam alemi tarafından genellikle Ramazan ayının 27. gecesi olarak kabul ediliyor. İslam dünyası için en önemli günlerin başında gelen Kadir Gecesi, 8 Mayıs Cumartesi günü idrak edilecek.

2KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

KADİR GECESİNİN ANLAM VE ÖNEMİ

Kadir gecesi, gecelerin en feyizlisi ve bereketlisidir. Çünkü bu gecede yapılan ibadet, kadir gecesi bulunmayan bin ayda yapılan ibadetten daha hayırlıdır. Nitekim bu konuda, aynı adı taşıyan sûrede şöyle buyurulur:

"Doğrusu biz Kur’an’ı Kadir gecesinde indirmişizdir. Kadir gecesinin ııe olduğunu sen bilir misin? Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır. Melekler ve Cebrail (a.s.) o gecede Rablerinin izniyle her türlü iş için inerler. Gece tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

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Kur’an-ı Kerim’in inmeye başladığı bu gecede bol bol Kur’an-ı Kerim okumak da, bu yüce kitabın şefaat etmesine sebep olabilir. Bu konuda Peygamber Efendimiz buyururlar ki:

"Kur’an okuyunuz, çünkü O, kıyamet gününde okuyana şefaatçi olarak gelir" 4

Ayrıca bu gecede okunabilecek bir duayı da Peygamberimiz, eşi Hz. Aişe (r.a.)’ye öğretmiştir. Hz. Aişe (r.a.), bunu şöyle anlatır:

Peygamberimize dedim ki:-"Ey Allah’ın Rasıılü, Kadir gecesine rastlarsam nasıl duâ edeyim?Peygamberimiz:-"Allah’ını sen affedicisin, affetmeyi seversin, beni de affet" diye dua et buyurdu.”5

4KURANI KERİMDE KADİR SURESİ

KURAN'I KERİM'DE KADİR SURESİ

Kur'an-ı Kerim'de "Kadir Suresi"nde bu gece şöyle anlatılıyor:"Şüphesiz, biz onu (Kur'an'ı) Kadir Gecesi'nde indirdik. Kadir Gecesi'nin ne olduğunu sen ne bileceksin! Kadir Gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve Ruh (Cebrail) o gecede, Rab'lerinin izniyle her türlü iş için iner de iner. O gece, tan yerinin ağarmasına kadar bir esenliktir."

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